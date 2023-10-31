علماء ورجال دين يثمنون مواقف الأردن تجاه فلسطين وشعبها

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 31 تشرين الأول (بترا)- ثمن علماء ورجال دين في ندوة عقدت في محافظة مادبا اليوم الثلاثاء، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه فلسطين وشعبها، وجهود جلالته لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدوا في اللقاء الذي عقد تحت عنوان "معا مع جلالة الملك عبدالله الثاني لنصره غزة"، أن الأردن خطّ مواقفه في سجلات الشرف منذ الساعة الأولى لعدوان المحتل الغاشم على غزة والضفة الغربية مشيدين بجهود جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية الفورية للقطاع.

وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كان وسيبقى العضد والنصير لأهلنا في فلسطين، وداعما لحقهم في أرضهم ومقدساتهم.

وعبر عن الاعتزاز والفخار بجهود جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة، وتأكيد جلالته أن "فلسطين بوصلتنا والقدس تاجها"، مشيرا إلى ما تمثله الوصاية الهاشمية من محافظة على "مسجدية المسجد الأقصى فحراس وأئمة وخطباء وقضاة ومؤذنو المسجد تابعون لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية".

وقال سماحته، إن صمود أهلنا في فلسطين اليوم دفاعا عن دينهم وأرضهم ومقدساتهم هو تحقيق لبشارة رسول الله صلى الله عليه، داعيا الله إلى ان يحفظ بلاد المسلمين وينصر أهلنا المرابطين في غزة وفلسطين ويرفع عنهم عدوان محتل غاشم ظالم.

وبين أن هذا اللقاء مثال حي لوحدة الصف والوئام الكامل بين أبناء هذه الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين، مشيرا إلى أهمية أن نكون في يقظة كاملة "لمحاولات أعدائنا سلبنا سر قوتنا وهو وحدة صفنا والتفافنا خلف قيادتنا".

وعبر عن التقدير "لقواتنا المسلحة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية العيون الساهرة أصحاب المواقف المشرفة دفاعا عن الوطن وحماية لأمنه وأمانه".

بدوره، قال المطران رئيس مجلس الكنائس / خريستوفورس عطالله، إن إيمانه راسخ بأن الأردن مع القضية الفلسطينية، وأن القيادة الهاشمية ذخيرة نبني عليها حضارتنا وسند لفلسطين.

وأضاف إلى أن فلسطين وغزة تمر بمرحلة صعبة، وأن الاحتلال الإسرائيلي قصف المساجد والكنائس والمستشفيات، مؤكدا أهمية أن نكون متعاونين كمسيحيين ومسلمين، في ظل ازدواجيه المعايير وحقوق الإنسان والحرية.

وبدوره أكد رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد، الالتفاف خلف مواقف جلالة الملك الداعية لوقف العدوان على غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

من جهته، قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب الدكتور رفعـت بدر، إن العديد من الشهداء ارتقوا وهم داخل الكنائس في غزة، وأن دماءنا مسيحيين ومسلمين اختلطت لتؤكد على اللحمة بيننا.

من جهته، دعا نائب رئيس بلدية مادبا السابق المحامي اكثم حدادين، المرجعيات الإسلامية والمسيحية الروحية في العالم إلى الوقوف أمام مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من عدوان وحرب إبادة.

واكد حدادين الوقوف خلف جلالة الملك في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض أي محاولات للعبث بأمن الوطن واستقراره.

بدوره قال منسق اللقاء عيسى البواريد، إن الأردنيين يلتفون خلف مواقف جلالة الملك، داعيا العالم الى الوقوف مع أطفال ونساء غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

وأصدر المجتمعون في نهاية اللقاء بيانا أشادوا فيه بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف الحرب على غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة.

--(بترا)

ج ب/ ن ح/ ع ط

31/10/2023 18:50:28