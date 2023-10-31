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325 مليون دينار صافي أرباح الفوسفات لنهاية الربع الثالث

10/31/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 450.5 مليون دينار وأرباحاً صافية بعد الضريبة 325.2 مليون دينار.
كما حققت الشركة خلال الربع الثالث فقط، أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 145.5 مليون دينار، وأرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 111 مليون دينار، بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني.
وأظهرت البيانات أن صافي مبيعات الشركة مع نهاية الربع الثالث من العام 2023، بلغت 919 مليون دينار.
وبحسب بيانات الشركة، فإنه وبالرغم من الزيادة الملحوظة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال، إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال التسعة أشهر ما يعادل 131 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.
--(بترا)
رش/رق
31/10/2023 18:19:36

MENAFN31102023000117011021ID1107347862

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