اليرموك تنظم ندوة بعنوان وقفات تربوية في أحداث غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 31 تشرين الأول (بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "وقفات تربوية في أحداث غزة"، بالتعاون مع كرسي الألكسو للبحوث والدراسات التربوية في الجامعة.
وأكد عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين، أن الندوة تأتي في سياق دور الجامعة بتناول مختلف القضايا الوطنية والعربية، المنسجمة مع جهود الدولة الأردنية في دعم صمود الأهل في فلسطين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لحماية غزة وأهلها من خلال قيم إنسانية عالمية تضمن حق أهل غزة بالعيش الكريم.
وسلط الدكتور علي جبران، من قسم الإدارة وأصول التربية، الضوء على وقفات عديدة في ضوء أحداث يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان الغاشم، منها تعزيز ثقة الأمة بذاتها ورفع معنويات أفرادها، والتماسك الاجتماعي في غزة، وأخلاقيات أبناء غزة وقت الحرب، والتمسك بقيم نهضة الأمة.
وأكد أن هناك قيما كثيرة تجلت في غزة من خلال التصبر والمصابرة العجيبة، والشرف والكبرياء، والعزة والكبرياء والأنفة، والتوق للحرية والإباء، والهمة العالية والشجاعة والإقدام، والطموح، والرؤية الواضحة، والإرادة الراسخة والمبادرة، والجهد المتواصل في العمل والاستعداد، والثقة المطلقة بوعد الله ونصره، وحسن الظن بالله والاعتماد والتوكل عليه وحده.
من جهته، قال شاغل الكرسي الدكتور هادي الطوالبة إن كليات وتخصصات العلوم التربوية تبني الإنسان الصالح، الذي يحب ذاته ووالديه وأسرته وقريته ومدينته، ويعشق الأردن وفلسطين، وكل بلاد العرب والمسلمين، والذي لا يتوقف عند أي حلقة من حلقات المواطنة الضيقة.
--(بترا)
س ع/م ف/رق
31/10/2023 17:46:18
MENAFN31102023000117011021ID1107347860
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