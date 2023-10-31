اليرموك تنظم ندوة بعنوان وقفات تربوية في أحداث غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 31 تشرين الأول (بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "وقفات تربوية في أحداث غزة"، بالتعاون مع كرسي الألكسو للبحوث والدراسات التربوية في الجامعة.

وأكد عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين، أن الندوة تأتي في سياق دور الجامعة بتناول مختلف القضايا الوطنية والعربية، المنسجمة مع جهود الدولة الأردنية في دعم صمود الأهل في فلسطين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لحماية غزة وأهلها من خلال قيم إنسانية عالمية تضمن حق أهل غزة بالعيش الكريم.

وسلط الدكتور علي جبران، من قسم الإدارة وأصول التربية، الضوء على وقفات عديدة في ضوء أحداث يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان الغاشم، منها تعزيز ثقة الأمة بذاتها ورفع معنويات أفرادها، والتماسك الاجتماعي في غزة، وأخلاقيات أبناء غزة وقت الحرب، والتمسك بقيم نهضة الأمة.

وأكد أن هناك قيما كثيرة تجلت في غزة من خلال التصبر والمصابرة العجيبة، والشرف والكبرياء، والعزة والكبرياء والأنفة، والتوق للحرية والإباء، والهمة العالية والشجاعة والإقدام، والطموح، والرؤية الواضحة، والإرادة الراسخة والمبادرة، والجهد المتواصل في العمل والاستعداد، والثقة المطلقة بوعد الله ونصره، وحسن الظن بالله والاعتماد والتوكل عليه وحده.

من جهته، قال شاغل الكرسي الدكتور هادي الطوالبة إن كليات وتخصصات العلوم التربوية تبني الإنسان الصالح، الذي يحب ذاته ووالديه وأسرته وقريته ومدينته، ويعشق الأردن وفلسطين، وكل بلاد العرب والمسلمين، والذي لا يتوقف عند أي حلقة من حلقات المواطنة الضيقة.

--(بترا)

س ع/م ف/رق

31/10/2023 17:46:18