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وزير الزراعة يطلع على خطط مديرية الثروة الحيوانية

10/31/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال جولة في محافظة العاصمة اليوم الثلاثاء، على خطط عمل إدارة الثروة الحيوانية "جاوة".
والتقى الحنيفات الإدارات المعنية، واستمع إلى أهم التوجيهات والخطط وفقاً لخطة العمل ومسار تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وما يتعلق بالثروة الحيوانية وخاصة المختبرات وضرورة توفر أحدث المعدات لضمان خدمة المزارع والمستثمر وتقليل الوقت والجهد، وتقديم الخدمات ضمن أعلى معايير الجودة.
وبين أن الوزارة تسعى إلى تنظيم ودعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل نحو 60 % من القطاع الزراعي.
واطلع الحنيفات أيضا على واقع عدد من المباني التابعة للوزارة في القويسمة وجنوب عمان، موجها بضرورة العمل الفوري لصيانة المباني وتزويدها بالمستلزمات اللازمة من الآلات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمة بنهاية العام الحالي.
وتأتي جولة الحنيفات، في إطار الجولات التفقدية للمحافظات والإدارات المتخصصة.
--(بترا)
رح/ ف م
31/10/2023 17:29:59

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