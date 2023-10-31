وزير الزراعة يطلع على خطط مديرية الثروة الحيوانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال جولة في محافظة العاصمة اليوم الثلاثاء، على خطط عمل إدارة الثروة الحيوانية "جاوة".
والتقى الحنيفات الإدارات المعنية، واستمع إلى أهم التوجيهات والخطط وفقاً لخطة العمل ومسار تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وما يتعلق بالثروة الحيوانية وخاصة المختبرات وضرورة توفر أحدث المعدات لضمان خدمة المزارع والمستثمر وتقليل الوقت والجهد، وتقديم الخدمات ضمن أعلى معايير الجودة.
وبين أن الوزارة تسعى إلى تنظيم ودعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل نحو 60 % من القطاع الزراعي.
واطلع الحنيفات أيضا على واقع عدد من المباني التابعة للوزارة في القويسمة وجنوب عمان، موجها بضرورة العمل الفوري لصيانة المباني وتزويدها بالمستلزمات اللازمة من الآلات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمة بنهاية العام الحالي.
وتأتي جولة الحنيفات، في إطار الجولات التفقدية للمحافظات والإدارات المتخصصة.
--(بترا)
رح/ ف م
31/10/2023 17:29:59
MENAFN31102023000117011021ID1107347859
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