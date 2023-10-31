400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جباليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد وإصابة 400 فلسطيني في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.
وأضاف أن الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر، لافتا إلى أن الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها، فيما تحاول الكوادر الصحية إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إن مخيم جباليا تعرض لقصف إسرائيلي بـ6 قنابل تزن كل واحدة طن متفجرات، حيث دمر الاحتلال حيا سكنيا كاملا وسط المخيم وإن العدد الأكبر من ضحايا المجزرة أطفال ونساء.
--(بترا)
رصد/رق
31/10/2023 17:28:22
MENAFN31102023000117011021ID1107347858
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