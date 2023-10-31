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400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جباليا

10/31/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد وإصابة 400 فلسطيني في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.
وأضاف أن الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر، لافتا إلى أن الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها، فيما تحاول الكوادر الصحية إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إن مخيم جباليا تعرض لقصف إسرائيلي بـ6 قنابل تزن كل واحدة طن متفجرات، حيث دمر الاحتلال حيا سكنيا كاملا وسط المخيم وإن العدد الأكبر من ضحايا المجزرة أطفال ونساء.
--(بترا)
رصد/رق
31/10/2023 17:28:22

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