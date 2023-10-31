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الخريشة يلتقي عدداً من الأمناء العامين للأحزاب

10/31/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأمناء العامين للأحزاب، في إطار سلسلة لقاءات يجريها الوزير مع الأمناء العامين، أكد خلالها على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني التي تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وفتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في القطاع.

وقال الوزير، خلال لقائه الأمناء العامين لأحزاب: الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، والوحدويون الديمقراطي راكان أبو طرية، والتكامل الدكتور فايز بصبوص في مقر الوزارة كلاً على حدة، إن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك شكلت نقطة تحول لدى الرأي العام الدولي، خاصة ما يتعلق بإزدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للتوقف عن قتل المدنيين ومنع توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المستشفيات ودور العبادة والمدارس.

وعبر الوزير عن تقديره للأحزاب ودورها في التعبير السلمي واحترام القانون والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم الانجرار خلف بعض الممارسات السلبية التي صدرت عن فئة قليلة، وكذلك دورها في الحفاظ على وحدة الصف الوطني.

وقال الخريشة، إن الدبلوماسية الأردنية جابت عواصم العالم للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، وأكدت حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الفلسطيني وفقاً للقرارات الدولية.

وبين الخريشة، موقف المملكة الساعي لمنع تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم خارج وطنهم.

من جهتهم، أشاد الأمناء العامون للأحزاب،بجهود جلالة الملك لوقف الحرب على غزة، والتصدي لمحاولات تهجيرهم من أرضهم، داعية إلى تشكيل تحالف دولي مناهض للسياسات الإسرائيلية بحق الأشقاء الفلسطينيين.

--(بترا)


م ها /ن ح/ف ق

31/10/2023 17:04:39

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