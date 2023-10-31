الإعلان عن هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول(بترا)- أعلن مجلس النواب نتائج هيكلة الامانة العامة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية المشكلة لهذه الغاية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور احمد الخلايلة، وحضور رئيسي اللجنتين القانونية الدكتور غازي الذنيبات، والإدارية المهندس يزن الشديفات، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري.

وقال الخلايلة، إن الهيكلة تأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً أن المكتب الدائم طرح هذا الملف في الدورة السابقة وتعهد به أمام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الخلايلة أن الهدف من الهيكلة هو تطوير وترشيق الجهاز الإداري وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة، سيما وأننا مقبلون على برلمانات حزبية برامجية.

وبين أنه وبموجب الهيكلة، تم تقليص عدد مساعدي أمين عام مجلس النواب من 3 مساعدين إلى اثنين، وكذلك المديريات والأقسام، حيث أصبح عدد المديريات 14 بعد أن كانت 24 مديرية، و60 قسمًا بعد ان كان عددهم 77 قسمًا.

وأشار الخلايلة إلى أنه تم دمج بعض المديريات والأقسام التي تتشابه في العمل، بينما تم استحداث أقسام جديدة تنسجم مع عملية التطوير الإداري وتواكب مستجدات العصر .

وشدد الخلايلة على أن المدراء ورؤساء الأقسام الذين تم دمج مديرياتهم وأقسامهم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، وسيتم الاستعانة بخبراتهم لتقديم الاستشارات اللازمة في عمل اللجان والكتل النيابية.

وبين الخلايلة أن الهيكلة تمت وفق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وحسب إجراءات مؤسسية واضحة من خلال إعلان عام لجميع الموظفين الراغبين بالتقدم للوظائف الإدارية ومن ثم خضوعهم لاختبار في ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم مقابلة شخصية أمام اللجنة المعنية والتي ضمت الخلايلة والذنيبات والشديفات والنائب اندريه الحواري.

من جهتهما، أعرب الشديفات والذنيبات عن شكرهما لرئيس مجلس النواب الذي فوض كامل صلاحياته بملف الهيكلة الإدارية للأمانة العامة إلى اللجنة، إذ أكد ثقته المطلقة بجميع الإجراءات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة.

وبحسب الهيكلة أصبح هناك مساعدان للأمين العام ، مساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتشريعية.

فيما أصبحت مديريات المجلس على النحو التالي : الموارد البشرية، الشؤون المالية، الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية، العلاقات العامة والشؤون البرلمانية، التوثيق والأرشفة، تكنولوجيا المعلومات، الشؤون التشريعية والقانونية، المراسم وشؤون الرئاسة، شؤون الأعلام، الرقابة الداخلية، شؤون النواب، الرقابة البرلمانية، الشؤون الإدارية.

-(بترا)

م خ / ف م/ف ق

31/10/2023 16:52:00