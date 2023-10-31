الغزّيون على قلب رجل واحد.. الموت في غزة لا خارجها يُفشل مخطط الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 تشرين الأول (بترا) امجد الشوا- ".. أخيرا وبعد رفض مبدئي أصبح ترددا إثر نقاش مستفيض بين أخذ ورد، أذعنت لعاطفتي تحت ضغط أبنائي ورجائهم وخوفهم من الموت تحت أنقاض منزلنا الذي يفصله العد التنازلي لصاروخ من إحدى طائرات العدو ليضيفنا الى سجل الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة منذ السابع أو الثامن من تشرين الثاني الذي لم تنته مآسيه وكوارثه بعد لكن أيضا لم تنته قصة الصمود الفلسطيني في وجه الهجوم الأكثر بشاعة في المنطقة وربما في العالم كله".

بهذه الكلمات بدأ الزميل الشوا يرسم الحالة الإنسانية في غزة، في كل مدن قطاع غزة من شماله الى جنوبه، فـ "الغد"، يقول الشوا، "ما يزال يحمل في طياته الكثير من المفاجآت القاسية والمميتة لمئات الفلسطينيين الأبرياء في كل يوم انتقاما من شعب لم تمت فيه جذوة الشجاعة والصمود والثبات على المطالبة بحقه الوطني والإنساني الذي أقرته المواثيق الدولية"، فالنزوح من بيت مدمر الى آخر لسبب قاهر أو لأكثر من سبب، ومن تحت سقف منهار الى فضاء الأرض، سيظل نزوحا من غزة الى غزة ولن يكون بأي حال الى أرض غير غزة.

تلك هي عقيدة الفلسطيني في غزة كما هي في كل المدن على الجغرافيا الفلسطينية، فما مات حق وراءه مطالب وبالتأكيد سيأتي غد يحمل معه تباشير الصبر بالنصر على عدو يقف أكثر من نصف العالم وراءه بكل ما اؤتي من قوة.

في الطريق الى دير البلح عشرات المنازل التي كانت تضج بالحياة والحركة ضربت صواريخ الحقد مرة بعد أخرى، والشوارع المقطعة بتلال من بقايا المنازل المدمرة تزدحم بالناس: أطفال ونساء وشيوخ ويافعون وبعض من الرجال،

عربات "كارلو" تجرها الخيول تحمل مصابين الى المستشفيات نيابة عن سيارات الإسعاف التي أصر العدوان الهمجي على تحييدها عن أداء وظيفتها الإنسانية، ورائحة الموت في كل مكان.

في دير البلح اصبحنا اكثر من ثلاثين شخصا في شقة سكنية واحدة، نمنا ليلتنا الأولى ولم نفكر بشيء سوى بالعودة الى بيوتنا، لنصحو على على قصف عنيف وأعمدة الدخان ورائحة البارود المختلط بالإسمنت لنسجل عددا جديدا من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وأشلاء شهداء تناثرت في المكان، فالحال سيّان في غزة أو دير البلح أو رفح، في مخيم الشاطئ أو البريج أو النصيرات أو غيرها، فليس من شيء أكثر فظاعة من أن تنتظر الموت؛ الموت بصاروخ أو جوعا أو عطشا وسط الخراب في كل مكان وإنْ كان من هروب فهو ليس هروبا من موت الى موت بل من قضاء الله الى قدره لكنه لن يكون إذا كان إلا في غزة، في أي مكان فوق تراب غزة فقط، فهذا ما أفشل مخطط الاحتلال في تهجير الغزيين الى خارج القطاع لأنهم على قلب رجل واحد في رفض تكرار النكبة.

--(بترا)

ا ش/اح

31/10/2023 16:47:26