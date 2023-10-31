الاتصال الحكومي تبدأ عقد سلسلة ندوات حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- مندوباً عن وزير الاتصال الحكومي، افتتح أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات الندوات التثقيفية حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي تنظمها الوزارة للعاملين في الجهاز الحكومي.
وتأتي هذه الندوات التثقيفية انطلاقاً من مهام وزارة الاتصال الحكومي في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية لأهميتها في التصدّي للإشاعات وخطاب الكراهية.
وأكد النوايسة خلال الافتتاح، دور وزارة الاتصال الحكومي في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في مجال التربية الإعلامية بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات، مشيراً إلى أنّ أولى هذه الندوات تم تخصيصها للعاملين في قطاع التربية والتعليم باعتبارهم نقاط التماس الفاعلة والمؤثرة لطلبة المدارس.
وأشار إلى أبرز أهداف المبادرة الوطنية للخطة التنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2020- 2023 والمتمثلة في إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ومهاراتها في النظام التعليمي الأردني في المدارس والجامعات، إضافة إلى أنشطة المؤسسات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن نشر الوعي بها من خلال وسائل الإعلام.
وأوضح النوايسة أنّ النظام التعليمي في المدارس يُعد أحد أهم المجالات التي تضمنتها الخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية، والتي تشمل الأنشطة التدريبيّة، وإدخال مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة ومهاراتها للمناهج التعليميّة في الصفوف المعنيّة وضمان استدامتها مراجعتها، إضافة إلى تطوير أدلة أنشطة طلابيّة متخصّصة بالتربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، وإنشاء أندية طلابيّة متخصّصة بهذه المجال.
وتناولت الندوة التثقيفية التي قدمها المحامي الدكتور صخر الخصاونة المختص في التشريعات الإعلامية، كيفيّة الوصول إلى المعلومة من مصادرها، والتحقّق من صحّة الأخبار، والقدرة على التحليل النقدي للمعلومة ومحاربة الأخبار الكاذبة والزائفة والإشاعات، بالإضافة إلى أهميّة الشفافية في تقديم المعلومات.
يشار إلى أنّ الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها وزارة الاتصال الحكومي لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والإعلاميين وطلبة الإعلام في الجامعات.
--(بترا)
هـ أ /ف م/رق
31/10/2023 16:44:32
MENAFN31102023000117011021ID1107347852
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