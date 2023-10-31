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الاتصال الحكومي تبدأ عقد سلسلة ندوات حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

10/31/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- مندوباً عن وزير الاتصال الحكومي، افتتح أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات الندوات التثقيفية حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي تنظمها الوزارة للعاملين في الجهاز الحكومي.
وتأتي هذه الندوات التثقيفية انطلاقاً من مهام وزارة الاتصال الحكومي في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية لأهميتها في التصدّي للإشاعات وخطاب الكراهية.
وأكد النوايسة خلال الافتتاح، دور وزارة الاتصال الحكومي في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في مجال التربية الإعلامية بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات، مشيراً إلى أنّ أولى هذه الندوات تم تخصيصها للعاملين في قطاع التربية والتعليم باعتبارهم نقاط التماس الفاعلة والمؤثرة لطلبة المدارس.
وأشار إلى أبرز أهداف المبادرة الوطنية للخطة التنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2020- 2023 والمتمثلة في إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ومهاراتها في النظام التعليمي الأردني في المدارس والجامعات، إضافة إلى أنشطة المؤسسات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن نشر الوعي بها من خلال وسائل الإعلام.
وأوضح النوايسة أنّ النظام التعليمي في المدارس يُعد أحد أهم المجالات التي تضمنتها الخطة التنفيذية للمبادرة الوطنية، والتي تشمل الأنشطة التدريبيّة، وإدخال مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة ومهاراتها للمناهج التعليميّة في الصفوف المعنيّة وضمان استدامتها مراجعتها، إضافة إلى تطوير أدلة أنشطة طلابيّة متخصّصة بالتربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، وإنشاء أندية طلابيّة متخصّصة بهذه المجال.
وتناولت الندوة التثقيفية التي قدمها المحامي الدكتور صخر الخصاونة المختص في التشريعات الإعلامية، كيفيّة الوصول إلى المعلومة من مصادرها، والتحقّق من صحّة الأخبار، والقدرة على التحليل النقدي للمعلومة ومحاربة الأخبار الكاذبة والزائفة والإشاعات، بالإضافة إلى أهميّة الشفافية في تقديم المعلومات.
يشار إلى أنّ الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها وزارة الاتصال الحكومي لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والإعلاميين وطلبة الإعلام في الجامعات.
--(بترا)
هـ أ /ف م/رق
31/10/2023 16:44:32

MENAFN31102023000117011021ID1107347852

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