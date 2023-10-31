شركة أردنية بالموقر الصناعية تصمم طريقة جديدة لاستغلال طاقة الرياح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- تمكنت إحدى الشركات الأردنية العاملة في مدينة الموقر الصناعية، من ابتكار وتصميم جديد لتوربين الرياح يمكنه استغلال طاقة الرياح بأربع طرق مجتمعة لتوليد عزم ودوران أكبر باستخدام أفضل المواد لتصنيع التوربين.

وقالت شركة المدن الصناعية الأردنية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة التي استثمرت مشروعها في مدينة الموقر الصناعية، بدأت أعمالها بتصنيع وتطوير توربين رياح عامودي المحور لإنتاج الطاقة الكهربائية، حاصل على براءة اختراع أردنية، وأخرى أميركية لتشكل المصنع الأول والوحيد في المنطقة العربية لتصنيع هذا النوع من التوربينات.

وبحسب البيان، قال المهندس معاذ عليان وهو أحد مؤسسي المشروع، إن شركة الكوكب النقي لصناعة أجهزة الطاقة المتجددة اتخذت من مدينة الموقر الصناعية مقراً لها لما تتميز به من مزايا وقيمة مضافة ساعدتها على الارتقاء بمشروعها وصناعتها الى العالمية والانفراد إقليمياً بالمركز الأول في مجالها حيث إنها تتطلع في المستقبل الى منافسه شركات عريقة وكبيرة عالمياً.

وبين عليان أنه يطمح والقائمين على هذا الاختراع الأردني لإنتاج أجهزة أكثر فعالية في استغلال الطاقة المتجددة، وتعزيز مبدأ استقلالية الطاقة للمساهمة في مكافحة انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة الأخرى إضافة إلى توطين هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف في منتجاتها بداية السوقين الاردني والأميركي، كما أن الشركة تمتلك خططا توسعية لإقامة فروع لها في دول الخليج العربي.

من جهته، قال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد، إن الشركة ومن خلال مدينة الموقر الصناعية قدمت مختلف التسهيلات لإقامة هذا المصنع المتميز بين جنبات المدينة ليشكل قصة نجاح للصناعة الأردنية، يضاف إلى بقية الشركات المتميزة العاملة في المدينة وباقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف محافظات المملكة.

وأضاف أن المدن الصناعية التي تضم لغاية اليوم حوالي 890 شركة صناعية موزعة على المدن الصناعية العاملة في سحاب والموقر واربد والكرك والسلط ومادبا والطفيلة والعقبة، تضم مئات من قصص النجاح للصناعة الوطنية شكلت محط فخر واعتزاز محلي وعربي ودولي فضلا عن إسهامها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، واستحداث فرص العمل للشباب الأردني.

يشار إلى أن مدينة الموقر الصناعية التي أنشأت عام 2011، وتضم لغاية اليوم حوالي 93 شركة صناعية، وفرت نحو 5 آلاف فرصة عمل، حيث تستثمر هذه الشركات في عدة مجالات صناعية منها الغذائية والهندسية والكيماوية والتعبئة والتغليف والورق والكرتون والألبسة وغيرها.

واستكملت شركة المدن الصناعية الأردنية إقامة توسعة جديدة للمدينة على مساحة 305 دونمات تلبية للطلب العالي على الاستثمار فيها.

--(بترا)

م م/ ن ح/رق

31/10/2023 16:41:05