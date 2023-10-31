السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني صفر

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني صفر
التاريخ
10/31/2023 2:30:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
31/10/2023 16:28:50
MENAFN31102023000117011021ID1107347850
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