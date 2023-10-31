السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني صفر

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني المقبل لعام 2023 بقيمة صفر. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين الأول الحالي. --(بترا) م ف/ف م/رق 31/10/2023 16:28:50

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