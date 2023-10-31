تخفيض أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1 - 30 تشرين الثاني المقبل)، تخفيض أسعار البنزين بنوعيه والسولار.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 50 فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 55 فلسا للتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار 30 فلسا للتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 925 فلساً للتر، بدلاً من 975 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1165 فلسا للتر بدلاً من 1220 فلسا للتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح 795 فلساً للتر بدلا من 825 فلساً للتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني المقبل عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

31/10/2023 16:27:58