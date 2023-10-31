عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 تشرين الأول(بترا)- أمجد الشوا- استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال عدد من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، سقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة في مخيم جباليا.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

--(بترا)

ا ش / ف م/ف ق

31/10/2023 16:16:37