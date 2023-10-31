عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا
التاريخ
10/31/2023 2:30:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 تشرين الأول(بترا)- أمجد الشوا- استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال عدد من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة في غزة، سقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة في مخيم جباليا.
كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.
--(بترا)
ا ش / ف م/ف ق
31/10/2023 16:16:37
MENAFN31102023000117011021ID1107347848
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