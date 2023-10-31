رئيس النواب: الأردنيون يتماهون مع قيادتهم في دعم غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا) سلوى صالح- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وقوف الأردنيين وتماهيهم مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الهجمة التي يتعرضون لها من الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات تهجيرهم من منازلهم وأرضهم تحت ضغط القصف والتجويع.
وقال الصفدي خلال ندوة نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجبهة الداخلية والعدوان على غزة بعيون الأردنيين"، إن الأردنيين اكدوا من خلال تلاحمهم مع قيادتهم دعمهم للأشقاء الفلسطينيين، ورفضهم لمؤامرات تهجير الأشقاء، والوقوف خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
واكد الصفدي اعتزازه بالتعبير الحضاري لدعم الأهل في قطاع غزة ضد الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال منذ 25 يوما مستهدفة المدنيين والابرياء والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة.
بدوره، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أننا نشعر بصعوبة الكلام مع صور القتل والدمار في غزة، رغم البطولة وأشكال الصمود الفلسطيني الأسطوري، مشيرا إلى أن الألم بات أكبر من القدرة على الاحتمال، لكننا نفخر بصمود أهل غزة الأبطال، وتأكيدهم على حق الشعوب في حياة كريمة.
وقال، تقتلنا الكراهية والعنجهية التي تمارس ضد أطفال ونساء غزة التي غابت معها كل الشعارات الإنسانية والمبادئ التي سمعناها طويلا عن حق الإنسان في العيش والحياة، ويؤلمنا كثيرا الكيل بمكيالين في الموازين العالمية.
وأضاف، إن جلالة الملك رفض كل أشكال التطهير والجوع والدمار، مشيرا إلى أن الأردنيين حذوا حذو جلالته في قول كلام قوي يفهمه كل إنسان على هذه الأرض.
بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور صفوان الشياب، أن غزة في وجدان الأردنيين وقلوبهم؛ إذ يربط الأردن بفلسطين تاريخ واحد، وموقف الأردن وجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتقدم عليه موقف في دعم القضية الفلسطينية ورفض الحرب على غزة وإدخال المساعدات ورفض التهجير القسري.
وتضمنت الندوة مقطعا مصورا لما يجري من عدوان إسرائيلي على غزة، وما نتج عنه من دمار كبير واستشهاد عدد كبير من النساء والأطفال، ومعرض رسومات ولوحات، كما قدم كورال الجامعة الأردنية فقرة غنائية تضمنت أغنيتي موطني وزهرة المدائن.
وتخللت الندوة جلسة حوارية بين طلبة الجامعة ورئيس مجلس النواب، أدارها الإعلامي حازم الرحاحلة، تناولت مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وتداعيات الحرب على غزة.
--(بترا)
س ص/م ف/ اح
31/10/2023 15:57:30
MENAFN31102023000117011021ID1107347845
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.