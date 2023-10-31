رئيس النواب: الأردنيون يتماهون مع قيادتهم في دعم غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 31 تشرين الأول (بترا) سلوى صالح- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وقوف الأردنيين وتماهيهم مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الهجمة التي يتعرضون لها من الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات تهجيرهم من منازلهم وأرضهم تحت ضغط القصف والتجويع.

وقال الصفدي خلال ندوة نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجبهة الداخلية والعدوان على غزة بعيون الأردنيين"، إن الأردنيين اكدوا من خلال تلاحمهم مع قيادتهم دعمهم للأشقاء الفلسطينيين، ورفضهم لمؤامرات تهجير الأشقاء، والوقوف خلف جلالة الملك صفا واحدا في جهوده لوقف العدوان على غزة ودفاعه عن عدالة القضية الفلسطينية حتى تقام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

واكد الصفدي اعتزازه بالتعبير الحضاري لدعم الأهل في قطاع غزة ضد الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال منذ 25 يوما مستهدفة المدنيين والابرياء والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة.

بدوره، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أننا نشعر بصعوبة الكلام مع صور القتل والدمار في غزة، رغم البطولة وأشكال الصمود الفلسطيني الأسطوري، مشيرا إلى أن الألم بات أكبر من القدرة على الاحتمال، لكننا نفخر بصمود أهل غزة الأبطال، وتأكيدهم على حق الشعوب في حياة كريمة.

وقال، تقتلنا الكراهية والعنجهية التي تمارس ضد أطفال ونساء غزة التي غابت معها كل الشعارات الإنسانية والمبادئ التي سمعناها طويلا عن حق الإنسان في العيش والحياة، ويؤلمنا كثيرا الكيل بمكيالين في الموازين العالمية.

وأضاف، إن جلالة الملك رفض كل أشكال التطهير والجوع والدمار، مشيرا إلى أن الأردنيين حذوا حذو جلالته في قول كلام قوي يفهمه كل إنسان على هذه الأرض.

بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور صفوان الشياب، أن غزة في وجدان الأردنيين وقلوبهم؛ إذ يربط الأردن بفلسطين تاريخ واحد، وموقف الأردن وجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتقدم عليه موقف في دعم القضية الفلسطينية ورفض الحرب على غزة وإدخال المساعدات ورفض التهجير القسري.

وتضمنت الندوة مقطعا مصورا لما يجري من عدوان إسرائيلي على غزة، وما نتج عنه من دمار كبير واستشهاد عدد كبير من النساء والأطفال، ومعرض رسومات ولوحات، كما قدم كورال الجامعة الأردنية فقرة غنائية تضمنت أغنيتي موطني وزهرة المدائن.

وتخللت الندوة جلسة حوارية بين طلبة الجامعة ورئيس مجلس النواب، أدارها الإعلامي حازم الرحاحلة، تناولت مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وتداعيات الحرب على غزة.

--(بترا)

س ص/م ف/ اح

31/10/2023 15:57:30