239 مليون دينار صافي أرباح البوتاس في 9 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة البوتاس العربية، عن تحقيق أرباح صافية بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 239 مليون دينار، فيما بلغت الضرائب ورسوم التعدين المتحققة على الشركة حوالي 128مليون دينار.
وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، بلغ الربح التشغيلي من عمليات البوتاس حتى نهاية أيلول من العام الحالي 236 مليون دينار، بينما بلغت حصة البوتاس العربية من أرباح شركاتها الحليفة والتابعة وأهمها؛ برومين الأردن، وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)، نحو 64 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن صافي إيرادات الشركة الموحدة بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 600 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الشركة واصلت دورها في دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن والاستقرار الغذائي المحلي والعالمي من خلال تأمين احتياجات الأسواق المختلفة في مختلف القارات من مادة البوتاس الأردنية إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها التقليديين العالميين، رغم حالة عدم الاستقرار السياسي العالمي.
وأضاف، أن الشركة ماضية في تنفيذ دورها المحوري للنهوض بقطاع التعدين والأسمدة الوطني والمساهمة في ترجمة ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من النسبة الحالية البالغة 2.2 بالمئة.
وأشار أبو هديب، إلى أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة من أكبر المساهمين في رفد احتياطي المملكة من العملات الصعبة والتي وصلت إلى 1.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيراً إلى أن الشركة واصلت تنفيذ برنامج مسؤوليتها المجتمعية عن طريق تقديم الدعم لمشروعات يجري تنفيذها في المجتمعات المحلية ولها آثار تنموية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، إن " البوتاس العربية" حافظت على كفاءة عملياتها التشغيلية، فارتفعت كميات الإنتاج منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول من العام الحالي لتصل إلى 2.2 مليون طن بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن الشركة حققت أيضاً أرقاماً قياسية في مبيعات البوتاس التي ارتفعت لتصل إلى 2.1 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 10بالمئة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وقال إن الشركة ستعمل على تنفيذ خططها التوسعية الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها، وذلك بدراسة التوسع في صناعة الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، بالشراكة مع شركاتها التابعة والحليفة.
وأشار الدكتور النسور، إلى أن "البوتاس العربية" نجحت في تخفيض كلف الإنتاج وضبط النفقات بنسبة 18 بالمئة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وبين أن الشركة ستواصل العمل على تعزيز تنافسيتها في أسواق الأسمدة العالمية، عبر التركيز على جوانب البحث والتطوير والابتكار، بهدف تطوير أعمالها في عدد من القطاعات ومدخلات الإنتاج كالطاقة والمياه، إضافة إلى تطوير منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية ما سيمنح الشركة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية والدخول لأسواق جديدة.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
31/10/2023 15:48:54
MENAFN31102023000117011021ID1107347843
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