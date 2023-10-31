239 مليون دينار صافي أرباح البوتاس في 9 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة البوتاس العربية، عن تحقيق أرباح صافية بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 239 مليون دينار، فيما بلغت الضرائب ورسوم التعدين المتحققة على الشركة حوالي 128مليون دينار.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، بلغ الربح التشغيلي من عمليات البوتاس حتى نهاية أيلول من العام الحالي 236 مليون دينار، بينما بلغت حصة البوتاس العربية من أرباح شركاتها الحليفة والتابعة وأهمها؛ برومين الأردن، وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)، نحو 64 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن صافي إيرادات الشركة الموحدة بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 600 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الشركة واصلت دورها في دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن والاستقرار الغذائي المحلي والعالمي من خلال تأمين احتياجات الأسواق المختلفة في مختلف القارات من مادة البوتاس الأردنية إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها التقليديين العالميين، رغم حالة عدم الاستقرار السياسي العالمي.

وأضاف، أن الشركة ماضية في تنفيذ دورها المحوري للنهوض بقطاع التعدين والأسمدة الوطني والمساهمة في ترجمة ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من النسبة الحالية البالغة 2.2 بالمئة.

وأشار أبو هديب، إلى أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة من أكبر المساهمين في رفد احتياطي المملكة من العملات الصعبة والتي وصلت إلى 1.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيراً إلى أن الشركة واصلت تنفيذ برنامج مسؤوليتها المجتمعية عن طريق تقديم الدعم لمشروعات يجري تنفيذها في المجتمعات المحلية ولها آثار تنموية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، إن " البوتاس العربية" حافظت على كفاءة عملياتها التشغيلية، فارتفعت كميات الإنتاج منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول من العام الحالي لتصل إلى 2.2 مليون طن بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن الشركة حققت أيضاً أرقاماً قياسية في مبيعات البوتاس التي ارتفعت لتصل إلى 2.1 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 10بالمئة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال إن الشركة ستعمل على تنفيذ خططها التوسعية الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها، وذلك بدراسة التوسع في صناعة الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، بالشراكة مع شركاتها التابعة والحليفة.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن "البوتاس العربية" نجحت في تخفيض كلف الإنتاج وضبط النفقات بنسبة 18 بالمئة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وبين أن الشركة ستواصل العمل على تعزيز تنافسيتها في أسواق الأسمدة العالمية، عبر التركيز على جوانب البحث والتطوير والابتكار، بهدف تطوير أعمالها في عدد من القطاعات ومدخلات الإنتاج كالطاقة والمياه، إضافة إلى تطوير منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية ما سيمنح الشركة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية والدخول لأسواق جديدة.

--(بترا)

رش/ن ح/رق

31/10/2023 15:48:54