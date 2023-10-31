إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 31 تشرين الأول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات على قناة الملك عبد الله في منطقة أبو هابيل بلواء الأغوار الشمالية.

وقال السلطة في بيان، إن إزالة الاعتداءات قامت بها كوادر إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب إربد، والإدارة الملكية، لحماية البيئة ضمن الحملة للحد من الاستخدامات غير المشروعة والتقليل من الفاقد المائي.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة " برابيش " عدد 25 بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض ليس لها حقوق مياه زراعية، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حسب الأصول .

--(بترا)

أ غ/م ف

31/10/2023 15:40:01