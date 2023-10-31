وزير الأشغال يطلع على واقع الطرق في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 31 تشرين الأول (بترا)- اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى مادبا ، على واقع الطرق في المحافظة.

والتقى أبو السمن محافظ مادبا نايف الهدايات، ورئيس بلديتها عارف الرواجيح، ورئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة وعددا من أعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب عبدالرحيم المعايعة، استعراض واقع المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة ومشاريع اللامركزية، مؤكدا سعي الوزارة المستمر لتنفيذ تلك المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد الزمنية الموضوعة مسبقا.

وتطرق أبو السمن إلى مشروع مستشفى مادبا الجديد الذي بات في مراحل الدراسة النهائية، وسيرفع عند إنشائه مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة والمناطق القريبة منها، لافتا إلى حرص الحكومة على طرح عطاء إنشاء المستشفى في أقرب فرصة ممكنة.

وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات طرح العطاء، نظرا لأهمية المشروع وحاجة المحافظة لمستشفى جديد، وأهمية أن يكون التصميم كافيا للحاجة الحالية والمستقبلية للمحافظة.

ووجه أبو السمن مديرية أشغال مادبا لاستكمال طرح مشاريع اللامركزية قبل نهاية العام الحالي، ومخاطبة الوزارة لتغطية الكلف الإضافية الزائدة عن قيمة المخصصات الموضوعة لبعض المشاريع.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بالقوانين والأنظمة التي تحدد اختصاصات الوزارة في موضوع الطرق، مشيرا إلى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 الذي حدد اختصاص الوزارة بالطرق النافذة والطرق الزراعية خارج حدود البلديات فقط، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم الخدمة للمواطنين بالتعاون مع البلديات.

وفي لقاء آخر عقد في دار بلدية مادبا، استمع أبو السمن إلى إيجاز عن المطالب التي تهم المنطقة، قدمها رئيس البلدية والمتعلقة بتنفيذ نفق أو إشارة ضوئية على تقاطع المأمونية، وتعبيد طريق مادبا بدءا من جسر المطار وحتى الطريق الملوكي، إضافة إلى إعادة تأهيل الطريق الدائري بدءا من شارع مكة وصولا إلى الشارع الغربي ومنه إلى شارع الفيصلية وطريق ما عين إلى إشارة الجامعة الأميركية وصولا إلى طريق ذيبان.

وعرض الرواجيح لاستراتيجية تنمية وتطوير مدينة مادبا للأعوام 2023-2026، والهادفة إلى النهوض بالمدينة وتهيئتها كمركز سياحي وزراعي واقتصادي هام في دعم العملية التنموية في المملكة.

ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة بدراسة المطالب التي قدمتها البلدية ضمن اختصاص الوزارة ووضعها على سلم أولوياتها.

ولفت إلى أهمية منح مشروع دار محافظة مادبا أولوية، وطرح عطاء المشروع في أسرع وقت ممكن كون المبنى الحالي غير ملائم ولا يليق بوجه مادبا السياحي.

--(بترا)

ج ب/ ف م/ف ق

31/10/2023 15:38:57