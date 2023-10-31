الملك يغادر أرض الوطن في جولة تشمل أبوظبي والمنامة والدوحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في جولة تشمل أبوظبي والمنامة والدوحة.

وتتصدر جدول أعمال الجولة الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية.

ويلتقي جلالة الملك في أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي في المنامة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما يلتقي جلالته في الدوحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ويرافق جلالة الملك في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

--(بترا)

ف م/رق

31/10/2023 15:39:25