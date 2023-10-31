عمان لحوارات المستقبل تعقد مؤتمرا صحفيا حول انهيار القطاع الصحي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ حياة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض إلى عدوان إسرائيلي شرس.

وأكدت في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها بعنوان "نداء عاجل حول انهيار القطاع الصحي بغزة"، ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والخدمات والإمدادات الصحية إلى غزة بشكل مستمر وعاجل.

ووجهت الجماعة نداء إلى العالم لاحترام حياة المدنيين في قطاع غزة وحقهم في الصحة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الصحية وحماية الكوادر الطبية والصحية، وتوفير المياه النظيفة والغذاء والمستلزمات الأساسية والوقود لتمكين الخدمات المنقذة للحياة، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية بما في ذلك خدمات المياه وشبكات الصرف الصحي، وإرسال متطوعين وفرق طوارئ طبية متخصصة لمساعدة أهالي غزة.

وأكد رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال التل، أن موقف الجماعة يأتي متناسقا ومنسجما مع الموقفين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية عبر تقارير يومية ومحدثة بأوضاع غزة، خاصة ما أصاب القطاع الصحي من دمار وانهيار .

وقدم عضو الفريق الصحي الدكتور مهند عبد الفتاح النسور، خلال المؤتمر عرضاً للدراسة التي أعدتها الجماعة تضمنت الكثير من الأرقام والإحصائيات حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة.

--(بترا)

ن ع/ن ح/ف ق

31/10/2023 15:28:59