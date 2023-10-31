عمان لحوارات المستقبل تعقد مؤتمرا صحفيا حول انهيار القطاع الصحي بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ حياة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض إلى عدوان إسرائيلي شرس.
وأكدت في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها بعنوان "نداء عاجل حول انهيار القطاع الصحي بغزة"، ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والخدمات والإمدادات الصحية إلى غزة بشكل مستمر وعاجل.
ووجهت الجماعة نداء إلى العالم لاحترام حياة المدنيين في قطاع غزة وحقهم في الصحة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الصحية وحماية الكوادر الطبية والصحية، وتوفير المياه النظيفة والغذاء والمستلزمات الأساسية والوقود لتمكين الخدمات المنقذة للحياة، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية بما في ذلك خدمات المياه وشبكات الصرف الصحي، وإرسال متطوعين وفرق طوارئ طبية متخصصة لمساعدة أهالي غزة.
وأكد رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال التل، أن موقف الجماعة يأتي متناسقا ومنسجما مع الموقفين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية عبر تقارير يومية ومحدثة بأوضاع غزة، خاصة ما أصاب القطاع الصحي من دمار وانهيار .
وقدم عضو الفريق الصحي الدكتور مهند عبد الفتاح النسور، خلال المؤتمر عرضاً للدراسة التي أعدتها الجماعة تضمنت الكثير من الأرقام والإحصائيات حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة.
--(بترا)
ن ع/ن ح/ف ق
31/10/2023 15:28:59
MENAFN31102023000117011021ID1107347837
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