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مصر: لن نسمح بحل قضايا إقليمية على حسابنا

10/31/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 31 تشرين الأول ( بترا )- أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها، مجددا رفض فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته إلى مدينة العريش، وخلال لقائه بمشايخ سيناء "نحن مستعدون كمصريين للدفاع عن كل ذرة رمل في شمال سيناء وهذه رسالة واضحة أبدأها اليوم في حديثي معكم، لن نسمح لأحد بأن يقترب منها".
--(بترا)
ن ا/ ف م
31/10/2023 15:25:41

MENAFN31102023000117011021ID1107347836

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