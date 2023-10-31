مصر: لن نسمح بحل قضايا إقليمية على حسابنا

مصر: لن نسمح بحل قضايا إقليمية على حسابنا
التاريخ
10/31/2023 2:30:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 31 تشرين الأول ( بترا )- أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها، مجددا رفض فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته إلى مدينة العريش، وخلال لقائه بمشايخ سيناء "نحن مستعدون كمصريين للدفاع عن كل ذرة رمل في شمال سيناء وهذه رسالة واضحة أبدأها اليوم في حديثي معكم، لن نسمح لأحد بأن يقترب منها".
--(بترا)
ن ا/ ف م
31/10/2023 15:25:41
MENAFN31102023000117011021ID1107347836
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