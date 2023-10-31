وفدٌ بولندي يزور هيئة النزاهة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 31 تشرين الأول (بترا)- اطلع وفدٌ من الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا، وديوان المحاسبة الأردني، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على طبيعة وآليات عمل الهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ونشر قيم ومبادئ النزاهة.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي خلال لقائه الوفد الذي ضم رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا ماريان باناش، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين ومستشارين من الجهاز البولندي، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد، لافتا إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الهيئة وديوان المحاسبة الأردني.
من جهته ، ثمّن باناش، الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع مؤسسات الرقابة في الأردن.
بدوره، أشار الحمادين إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجهات الرقابية، بهدف بناء القدرات المؤسسية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في العمل الرقابي، والتي بدورها تعزز الممارسات المتعلقة بالمساءلة والشفافية، مشيداً بإنجاز الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني.
وكان أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، قدّم بحضور نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة و عضو المجلس حازم المجالي، إيجازاً تضمن نشأة الهيئة ونطاق اختصاصاتها وصلاحياتها والأفعال التي تعتبر فسادا بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
واستعرض آليات عمل الوحدات التنظيمية العاملة في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية، وأبرز أهداف مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، والمتمثلة بوضع آلية إيجابية تحفز الإدارات العامة على تبني معايير النزاهة الوطنية، والتنافس على ترسيخ الإجراءات الوقائية لديها وسد الثغرات وإغلاق مداخل الفساد.
يشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي ضمن مشاركة وفد الجهاز الأعلى للرقابة البولندي في الحفل الختامي لمشروع التوأمة بين ديوان المحاسبة في المملكة والجهاز الأعلى للرقابة البولندي الذي استمر 30 شهرًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مستويات العمليات والمخرجات الرقابية للديوان.
--(بترا)
ب ص/ ف م/ف ق
31/10/2023 15:11:21
MENAFN31102023000117011021ID1107347833
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