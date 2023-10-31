وفدٌ بولندي يزور هيئة النزاهة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 31 تشرين الأول (بترا)- اطلع وفدٌ من الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا، وديوان المحاسبة الأردني، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على طبيعة وآليات عمل الهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ونشر قيم ومبادئ النزاهة.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي خلال لقائه الوفد الذي ضم رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا ماريان باناش، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين ومستشارين من الجهاز البولندي، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد، لافتا إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الهيئة وديوان المحاسبة الأردني.

من جهته ، ثمّن باناش، الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع مؤسسات الرقابة في الأردن.

بدوره، أشار الحمادين إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجهات الرقابية، بهدف بناء القدرات المؤسسية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في العمل الرقابي، والتي بدورها تعزز الممارسات المتعلقة بالمساءلة والشفافية، مشيداً بإنجاز الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني.

وكان أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، قدّم بحضور نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة و عضو المجلس حازم المجالي، إيجازاً تضمن نشأة الهيئة ونطاق اختصاصاتها وصلاحياتها والأفعال التي تعتبر فسادا بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

واستعرض آليات عمل الوحدات التنظيمية العاملة في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية، وأبرز أهداف مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، والمتمثلة بوضع آلية إيجابية تحفز الإدارات العامة على تبني معايير النزاهة الوطنية، والتنافس على ترسيخ الإجراءات الوقائية لديها وسد الثغرات وإغلاق مداخل الفساد.

يشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي ضمن مشاركة وفد الجهاز الأعلى للرقابة البولندي في الحفل الختامي لمشروع التوأمة بين ديوان المحاسبة في المملكة والجهاز الأعلى للرقابة البولندي الذي استمر 30 شهرًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين مستويات العمليات والمخرجات الرقابية للديوان.

--(بترا)

ب ص/ ف م/ف ق

31/10/2023 15:11:21