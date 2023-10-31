أونروا وأبو غزاله يبحثان سبل التعاون لدعم اللاجئين الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، الدكتور طلال أبو غزاله، مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

ويحسب بيان أبو غزالة اليوم الثلاثاء، قال مدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر خلال لقائه مع أبو غزاله إن الأونروا تسعى لتحديث خدماتها للاجئين، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إطلاق منصة الأونروا الإلكترونية لتمكينهم من تحديث بياناتهم والتسجيل فيها أونلاين، مشيرا الى ان ذلك يسهل حصولهم على الخدمات المتوفرة في الوكالة.

وأشار بيكر إلى أن جمعية كلنا لفلسطين والتي أسسها أبو غزاله شكلت مبادرة رائعة ساهمت في نشر الإبداع الفلسطيني ومساهماتهم الإيجابية حول العالم.

من جهته، أكد الدكتور أبو غزاله دعمه جهود "الأونروا" في خدمة اللاجئين، مشيرا إلى أنه درس في الجامعة وتخرّج بمنحة من "أونروا"، ويشعر دائماً بأنه ممتن لها.

وأشار الى أن الجمعية ليست ربحية، وجاء تأسيسها بهدف نشر وتوثيق الإبداع والإنجاز الفلسطيني حول العالم، مشيرا إلى أن عدد المسجّلين في موقعها 10000 مبدع حول العالم، فيما تجاوز عدد المخترعين المسجّلين 5000 مخترع فلسطيني.

--(بترا)

م م/ف ق

31/10/2023 15:04:52

