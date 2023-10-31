أونروا وأبو غزاله يبحثان سبل التعاون لدعم اللاجئين الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، الدكتور طلال أبو غزاله، مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
ويحسب بيان أبو غزالة اليوم الثلاثاء، قال مدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر خلال لقائه مع أبو غزاله إن الأونروا تسعى لتحديث خدماتها للاجئين، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إطلاق منصة الأونروا الإلكترونية لتمكينهم من تحديث بياناتهم والتسجيل فيها أونلاين، مشيرا الى ان ذلك يسهل حصولهم على الخدمات المتوفرة في الوكالة.
وأشار بيكر إلى أن جمعية كلنا لفلسطين والتي أسسها أبو غزاله شكلت مبادرة رائعة ساهمت في نشر الإبداع الفلسطيني ومساهماتهم الإيجابية حول العالم.
من جهته، أكد الدكتور أبو غزاله دعمه جهود "الأونروا" في خدمة اللاجئين، مشيرا إلى أنه درس في الجامعة وتخرّج بمنحة من "أونروا"، ويشعر دائماً بأنه ممتن لها.
وأشار الى أن الجمعية ليست ربحية، وجاء تأسيسها بهدف نشر وتوثيق الإبداع والإنجاز الفلسطيني حول العالم، مشيرا إلى أن عدد المسجّلين في موقعها 10000 مبدع حول العالم، فيما تجاوز عدد المخترعين المسجّلين 5000 مخترع فلسطيني.
--(بترا)
م م/ف ق
31/10/2023 15:04:52
MENAFN31102023000117011021ID1107347832
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