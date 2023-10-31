بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس تدين قصف الاحتلال للمركز الثقافي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 تشرين الأول (بترا)- أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس، أن استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي بحي تل الهوى في غزة بالقصف فجر اليوم، يجسد إصرار إسرائيل غير المبرر على تدمير البنية التحتية المدنية ومراكز الخدمات الاجتماعية، وملاجئ المدنيين في القطاع .

وأضافت البطريركية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية أصبحت تقدم خدمات إنسانية ضرورية وتأوي المدنيين من ضحايا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الأحياء السكنية.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف 19 دار عبادة، بين مسجد وكنيسة، في قطاع غزة خلال الثلاثة أسابيع من الحرب المدمرة على قطاع غزة، وأن هذا الاستهداف للمدنيين، وخصوصا الأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، ليس له أي مبرر عقلاني ولا أساس إنساني وأخلاقي.

وجددت البطريركية مطلبها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الدولية لتحقيق هذا المطلب في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أن استهداف وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمركز العربي الثقافي الأرثوذكسي وتدمير أجزاء كبيرة من مرافقه وساحاته التي لجأ إليها المئات من النازحين طلبا للحماية، جزء من جرائم الحرب والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري لأبناء غزة والضفة الغربية المحتلة.

ودعت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، اليوم، العالم بمؤسساته كافة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لوقف جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين.

وأكدت اللجنة أن قصف المركز وهو من الأماكن المحمية، شأنه شأن المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي قصفها الاحتلال في عدوانه على غزة، يصنّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن يحاسب عليها الجناة حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت اللجنة أن القصف الإسرائيلي أدى الى تدمير كبير المبنى الشرقي والذي يضم المركز الرياضي والمسرح ومكاتب الإدارة.

وناشدت اللجنة دول العالم أجمع وكنائسه للضغط على حكوماتهم للعمل الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية المدنيين الفلسطينيين وحفظ أرواحهم البريئة ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

--(بترا)

م ف/ ع ح /ف م/رق

31/10/2023 15:04:48