بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس تدين قصف الاحتلال للمركز الثقافي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 31 تشرين الأول (بترا)- أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس، أن استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي بحي تل الهوى في غزة بالقصف فجر اليوم، يجسد إصرار إسرائيل غير المبرر على تدمير البنية التحتية المدنية ومراكز الخدمات الاجتماعية، وملاجئ المدنيين في القطاع .
وأضافت البطريركية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه المراكز الاجتماعية والثقافية والرياضية أصبحت تقدم خدمات إنسانية ضرورية وتأوي المدنيين من ضحايا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الأحياء السكنية.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف 19 دار عبادة، بين مسجد وكنيسة، في قطاع غزة خلال الثلاثة أسابيع من الحرب المدمرة على قطاع غزة، وأن هذا الاستهداف للمدنيين، وخصوصا الأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، ليس له أي مبرر عقلاني ولا أساس إنساني وأخلاقي.
وجددت البطريركية مطلبها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الدولية لتحقيق هذا المطلب في أقرب وقت ممكن.
وعلى صعيد متصل، اعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أن استهداف وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمركز العربي الثقافي الأرثوذكسي وتدمير أجزاء كبيرة من مرافقه وساحاته التي لجأ إليها المئات من النازحين طلبا للحماية، جزء من جرائم الحرب والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري لأبناء غزة والضفة الغربية المحتلة.
ودعت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، اليوم، العالم بمؤسساته كافة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لوقف جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين.
وأكدت اللجنة أن قصف المركز وهو من الأماكن المحمية، شأنه شأن المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي قصفها الاحتلال في عدوانه على غزة، يصنّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن يحاسب عليها الجناة حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت اللجنة أن القصف الإسرائيلي أدى الى تدمير كبير المبنى الشرقي والذي يضم المركز الرياضي والمسرح ومكاتب الإدارة.
وناشدت اللجنة دول العالم أجمع وكنائسه للضغط على حكوماتهم للعمل الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية المدنيين الفلسطينيين وحفظ أرواحهم البريئة ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ ع ح /ف م/رق
31/10/2023 15:04:48
MENAFN31102023000117011021ID1107347831
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