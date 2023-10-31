ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 تشرين الأول (بترا) من أمجد الشوا- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 8525، بينهم 3542 طفلا، و2187 سيدة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 21543 فلسطينيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 18 مجزرة راح ضحيتها 216 شهيدا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة.
وأضاف أن الوزارة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1100 طفل، وأن الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادرا صحيا، وتدمير 25 سيارة إسعاف، وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.
وأعلن عن بدء العد التنازلي لتوقف مولدي الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي مع نهاية يوم غد الأربعاء، مطالبا الجهات كافة بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.
وبين أن الاحتلال ما زال يهدد مستشفى الصداقة التركي، وقصف أجزاء منه صباح اليوم، وأنه كرر استهداف محيط مستشفيي القدس والأندونيسي ما يعرض حياة الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر.
وناشد المؤسسات الإنسانية الى تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد، وفتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى بشكل عاجل.
وطالب الجهات كافة بالعمل على الحد من تفاقم الكارثة الصحية بين مئات آلاف النازحين جراء انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والمعدية والجدري المائي، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل على توفير كميات كبيرة من وحدات الدم من خارج قطاع غزة لسد حاجة المستشفيات.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
31/10/2023 14:54:17
MENAFN31102023000117011021ID1107347829
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