ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 تشرين الأول (بترا) من أمجد الشوا- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 8525، بينهم 3542 طفلا، و2187 سيدة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 21543 فلسطينيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 18 مجزرة راح ضحيتها 216 شهيدا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة.

وأضاف أن الوزارة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1100 طفل، وأن الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادرا صحيا، وتدمير 25 سيارة إسعاف، وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وأعلن عن بدء العد التنازلي لتوقف مولدي الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي مع نهاية يوم غد الأربعاء، مطالبا الجهات كافة بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.

وبين أن الاحتلال ما زال يهدد مستشفى الصداقة التركي، وقصف أجزاء منه صباح اليوم، وأنه كرر استهداف محيط مستشفيي القدس والأندونيسي ما يعرض حياة الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر.

وناشد المؤسسات الإنسانية الى تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد، وفتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى بشكل عاجل.

وطالب الجهات كافة بالعمل على الحد من تفاقم الكارثة الصحية بين مئات آلاف النازحين جراء انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والمعدية والجدري المائي، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل على توفير كميات كبيرة من وحدات الدم من خارج قطاع غزة لسد حاجة المستشفيات.

--(بترا)

أ ش/ ن ح/ف ق

31/10/2023 14:54:17