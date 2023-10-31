لجنة الأسرة النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب زينب البدول، آلية عملها للمرحلة المقبلة.

وأكدت البدول ضرورة العمل على تمكين المرأة والشباب، تأكيدا لمضامين خطاب العرش السامي، التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.

وقالت إن اللجنة ليست مقتصرة على مُشاركة السيدات النواب فيها، وإنما النائب أيضًا معني فيها، كونه أحد عماد الأسرة وشريكا أساسيا في بنائها.

وعرضت للمهام المنوطة بعمل اللجنة كدراسة قوانين واقتراحات تتعلق بالمرأة وشؤون الأسرة للمرحلة المُقبلة، موضحة أن اللجنة ستسعى جاهدة أن يكون لها دور أساسي من خلال تبني مُبادرات وحملات خيرية، تُسهم في رفع المُعاناة عن الأهل في قطاع غزة.

وأكدت عضوات اللجنة النيابية: هادية السرحان، غازي البداوي، إسلام الطباشات، عبير الجبور، أسماء الرواحنة، أهمية مُخاطبة البرلمانات والمُجتمع الدولي والمُنظمات الراعية للمرأة في العالم لوقف انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من عمليات إبادة ضد الأطفال والنساء الشيوخ في غزة.

وأشارن إلى أن عمل لجنة الأسرة النيابية يستند إلى محوري الرقابة والتشريع، حيث سيجري دعوة المعنيين لمُناقشة أي مقترح والنظر في المُعيقات وعمل زيارات ميدانية لرؤية مدى الالتزام في تنفيذ وتطبيق التشريعات، داعيات إلى ضرورة تفعيل مركز دراسات معني بشؤون الأسرة والمرأة في مجلس النواب.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

31/10/2023 14:35:18