لجنة الأسرة النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب زينب البدول، آلية عملها للمرحلة المقبلة.
وأكدت البدول ضرورة العمل على تمكين المرأة والشباب، تأكيدا لمضامين خطاب العرش السامي، التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.
وقالت إن اللجنة ليست مقتصرة على مُشاركة السيدات النواب فيها، وإنما النائب أيضًا معني فيها، كونه أحد عماد الأسرة وشريكا أساسيا في بنائها.
وعرضت للمهام المنوطة بعمل اللجنة كدراسة قوانين واقتراحات تتعلق بالمرأة وشؤون الأسرة للمرحلة المُقبلة، موضحة أن اللجنة ستسعى جاهدة أن يكون لها دور أساسي من خلال تبني مُبادرات وحملات خيرية، تُسهم في رفع المُعاناة عن الأهل في قطاع غزة.
وأكدت عضوات اللجنة النيابية: هادية السرحان، غازي البداوي، إسلام الطباشات، عبير الجبور، أسماء الرواحنة، أهمية مُخاطبة البرلمانات والمُجتمع الدولي والمُنظمات الراعية للمرأة في العالم لوقف انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من عمليات إبادة ضد الأطفال والنساء الشيوخ في غزة.
وأشارن إلى أن عمل لجنة الأسرة النيابية يستند إلى محوري الرقابة والتشريع، حيث سيجري دعوة المعنيين لمُناقشة أي مقترح والنظر في المُعيقات وعمل زيارات ميدانية لرؤية مدى الالتزام في تنفيذ وتطبيق التشريعات، داعيات إلى ضرورة تفعيل مركز دراسات معني بشؤون الأسرة والمرأة في مجلس النواب.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
31/10/2023 14:35:18
MENAFN31102023000117011021ID1107347828
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