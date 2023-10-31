بتوجيهات ملكية .. الأردن يسير 6 شاحنات أدوية ومعدات طبية للأهل في فلسطين عبر جسر الملك حسين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، سير الأردن اليوم 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى الأهل في فلسطين عبر جسر الملك حسين.

وكان مجلس الوزراء قرر أول أمس تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدات الطبية والدوائية لأهلنا في الضفة الغربية في إطار المساعدات الإنسانية المستمر لأهلنا في الضفة وغزة.

كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الجلسة، أنه يتم إجراء ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية، وبمبادرة من مركز الحسين للسرطان؛ لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في غزة؛ ليصار إلى معالجتهم في المركز حالما تتوفر الظروف لنقلهم.

ويأتي هذا الدعم إضافة لما تم تخصيصه سابقاً بتوجيه من جلالة الملك، من دعم لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 3 ملايين دينار أردني، وقوافل المساعدات التي يتم نقلها إلى مطار العريش عبر طائرات سلاح الجو الملكي الأردني لإغاثة وإسناد أهلنا في غزة.

كما يستمر المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزَّة بتقديم خدماته لأشقائنا الفلسطينيين.

وكان في وداع الشاحنات التي تحمل الأدوية والمساعدات الطبية عند جسر الملك حسين، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين وعدد من المسؤولين.

واكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مؤتمر صحفي مع وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، أن هذه الإمدادات الطبية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية بدعم الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة الظروف الصعبة والكارثة الإنسانية التي يمر بها أهلنا في فلسطين.

وأوضح الهواري أن هذه الإمدادات تقوم بإرسالها وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ومستودعات الأدوية وفي مقدمتها شركة أدوية الحكمة التي ساهمت بمساعدات طبية وصلت قيمتها إلى نحو 1.5 مليون دينار.

واكد أن هذه المساعدات الطبية تشتمل على الأدوية والمستلزمات الطبية والتي هي ضرورة وحاجة ملحة في ظل نوعية الإصابات التي تحدث.

وأشار إلى أن هذه الشحنات تشتمل على أدوية ومضادات حيوية ومستهلكات طبية تستخدم في العمليات والإسعافات الطارئة، لافتا إلى حجم الكارثة الطبية التي تشهدها الضفة الغربية وغزة بكل المقاييس الطبية.

وأشار إلى الاتصال الذي جرى مع وزير الصحة الفلسطيني بخصوص ترتيب إيصال المساعدات الطبية حيث تم تحديد الأدوية والمستلزمات الطبية المرسلة بعد أن استلمنا قوائم باحتياجات الأشقاء في الضفة وهناك مساعدات في طريقها لغزة " والجميع على استعداد لمساعدة الأهل في الضفة وغزة ".

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم الإعلان عن مبادرة مركز الحسين للسرطان لاستقبال أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة للعلاج في المركز " ونحن ندرس كل السيناريوهات المقترحة في ظل الظروف الراهنة سيما ما يتعلق بحركتهم ونقلهم".

واكد الهواري أن هناك متابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وان الأردن لن يتوانى عن تقديم الدعم لأهلنا واشقائنا، ومستمرون بمد يد العون لهم وسنكون مبادرين بتقديم هذا الدعم بكافة أشكاله.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن إرسال المساعدات الطبية للأهل في الضفة الغربية يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، بدعم وزارة الصحة الفلسطينية في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية التي تعاني منها الوزارة؛ نتيجة التضييق والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المبيضين أن هناك مساراً موازياً أيضا بدخول المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إذ تم إرسال طائرتي مساعدات أردنيتين إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، ليصار بعد ذلك لدخولها إلى القطاع عبر معبر رفح.

وقال المبيضين: "الأردن يفخر بأن يكون أول دولة ترسل مساعدات إلى الضفة الغربية"، مؤكدا أن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يعملان بشكل كبير في المسار السياسي على وقف الحرب على غزة ومنع تهجير المدنيين، إضافة إلى المسار الإنساني من خلال إدامة إيصال المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى الأهل في غزة والضفة الغربية.

ولفت إلى أن الحكومة واستجابة للتوجيهات الملكية السامية خصصت مبلغ 3 ملايين دينار، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) للقيام بدورها في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المبيضين: جسر الملك حسين هو المعبر الوحيد الذي يستطيع من خلاله الفلسطينيون الخروج والدخول من وإلى الضفة الغربية، وهو الشريان الوحيد الذي يصلهم لدول العالم.

وشدد على أن جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص على إدامة مرور الفلسطينيين وتواصلهم من خلال هذا المعبر، وخصوصا في ظل الحصار الذي يعاني منه الغزيون بسبب الحرب على القطاع.

وفي رده على سؤال حول المستشفى الميداني الأردني في غزة، أكد المبيضين أن هذا المستشفى يعمل بشكل مستمر لتقديم الخدمات الصحية للمرضى في القطاع، لافتا إلى أن هناك 182 كادرا طبيا أردنيًا من أفراد الخدمات الطبية يعملون في المستشفى.

من جهته، أشار مدير إدارة جسر الملك حسين العقيد رأفت المعايطة، إلى أن حركة المسافرين عبر الجسر قبل العدوان على غزة تختلف عما هي حاليا.

ولفت إلى أن الإجراءات اللوجستية التي اتخذها الجانب الإسرائيلي وتخفيض أعداد الكوادر البشرية العاملة على الجسر أدت إلى تحديد أعداد المسافرين عبر الجسر وأوقات الدوام.

وأشار إلى أنه ومع بداية الأزمة سمح الجانب الآخر بحركة 1500مسافر فقط في اليوم وبعد تطور الموقف تم تحديد أوقات الدوام من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا للقادمين وحتى الثالثة بعد الظهر للمغادرين.

واكد ان الكوادر العاملة في جسر الملك حسين تبذل كل جهودها لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع لافتا إلى انخفاض حجم البضائع عبر الجسر إثر العدوان على غزة إلى نحو 50 بالمئة.

--(بترا)





ع ق/م ف/ف ق













31/10/2023 14:40:18