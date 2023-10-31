25 يوما على الحرب الأكثر بشاعة على غزة.. العقل الفلسطيني السيبراني في قلب المعركة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا) إيمان المومني- حرب عسكرية إسرائيلية شرسة بقنابل شديدة الفتك والتدمير والتقتيل تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأخرى إعلامية لتزوير الحقائق وتشويه صورة الإنسان الفلسطيني، وثالثة نفسية غايتها بث الرعب في قلوب الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ، والرابعة حرب التجويع وقطع المياه ومنع الدواء وقصف المستشفيات، فشل العدو حتى الآن في فرض أجندته أو تحقيق أهدافه وغاياته من هذه الحرب بسبب المقاومة العنيدة والتشبث بالأرض.

فالاحتلال وظف كل ما يملك من أسلحة لإحداث إبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة والنيل من صمودهم وتهجيرهم بالقوة القاهرة، ومن ضمن هذه الأسلحة السلاح الخامس وهو الحرب الالكترونية، لكن الفلسطينيين كانوا لعدوهم بالمرصاد فبادروه هجوماً سيبرانياً بهجوم مماثل كما يؤكد خبراء ومتخصصون تحدثوا لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) خلال رصدها لهذه الحرب المستمرة منذ 25 يوما.

فقد لجأت إسرائيل الى قطع الانترنت وحجبه عن قطاع غزة ما يشكل من وجهة نظر المنظمات الحقوقية عائقا كبيرا أمام الوصول الى المعلومات ويشكل خطرا على سلامة الافراد خلال الأزمات والحروب، بحسب المحامي الدكتور صخر الخصاونة ، مشيرا الى أن الحق في الحصول على المعلومة والحق باستخدام الانترنت هو من الحقوق الاساسية للإنسان بحسب المواثيق الدولية.

وقال الخصاونة، إن قطع الانترنت والاتصالات في زمن الحرب يعني من وجهة نظر الهيئات الدولية أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية سترتكب بحق المدنيين العزل، إضافة الى حجب الفضاء الرقمي وعدم إتاحته للمقاومين الفلسطينيين.

وقال خبير أمن المعلومات الدكتور محمود الرجبي إن الحرب الرقمية هي قيام دولة باستهداف دولة أخرى، أو شعب من خلال حسابات وهمية، أو برمجيات من خلال البوتات (وهي برمجيات تعمل من خلال الإنترنت وتقوم بمهمات تحاكي ما يقوم به البشر)، بحيث تحاول التأثير على الرأي العام في هذه الدولة، أو في دولة أخرى لديها نفوذ وقوة تؤثر على الدولة الأولى سلبيا.

وأكد الرجبي أن الاحتلال الإسرائيلي سخّر المجال الالكتروني من أجل تثبيط عزيمة الفلسطينيين في بلادهم وخارجها

وكي يقلل من تأثيرات ما يرتكبه ضدهم وكي تبقى الرواية الاسرائيلية للحدث هي الوحيدة.

لكن كثيرا من الشباب العرب في المقابل يقومون ببناء محتوى مغاير يسهم في دعم القضية الفلسطينية، ويدافع عن الحقوق العربية في فلسطين، ويصنع توعية شاملة حول الوضع وتعريف الناس بأبعاد القضية الفلسطينية، وتاريخها، يقول الرجبي.

وقال المتخصص بأمن الشبكات في جامعة الأميرة سمية الدكتور محمد الكساسبة إن الحرب الإلكترونية في غزة وفلسطين لا تقتصر فقط على الهجمات السيبرانية والتحكم بالمحتوى الإعلامي، بل تتوسع لتشمل جهودا منظمة مثل إطلاق "جبهة التوعية" الإسرائيلية في الفضاء الافتراضي، وهذه الجبهة تسعى لمواجهة "الرواية الفلسطينية" عبر "جيش إسرائيل الإلكتروني" والذي يعمل على نشر وترويج الرواية الإسرائيلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام العالمي.

وأضاف: إن التصدي للحرب الإلكترونية على غزة وفلسطين يكون عبر التوعية العامة والتعليم وهذا يلعب دورا حاسما في تنبيه الجمهور إلى أهمية التحقق من المعلومات قبل تقبلها، ما يساعد في مكافحة انتشار الأخبار الزائفة والدعاية المضللة، داعيا الى استخدام منصات تواصل اجتماعي بديلة ومتنوعة تتيح توزيع المعلومات بشكل أكثر توازنا وعدالة، والتي لا تخضع لنفس مستوى التحكم والرقابة.

المدير التنفيذي لشركة "آي تي كابسايد" المتخصصة في الأمن السيبراني المهندس باسل العزام بين أنه مع تقدم الصراع السيبراني، يظهر مفهوم "الحرب الهجينة" وهو مزج بين العمليات الحركية وغير الحركية (أي الرقمية) في ساحة المعارك الحديثة، ومع اعتماد قطاعات البنية التحتية الحيوية على تقنية المعلومات، فإن تحولا نموذجيا يلوح في الأفق حيث إن الهجمات السيبرانية على هذه القطاعات الحيوية - مثل محطات الطاقة وشركات الاتصالات وأبراج المراقبة والرادارات العسكرية - لديها القدرة على تحقيق نتائج حركية ملموسة تعطل العمليات المحلية في الجانب المدني والعسكري، وقد تؤدي إلى فوضى وأضرار واسعة النطاق، وهذا النمط مماثل لما يحدث في الحرب التي تشنها اسرائيل على غزة.

واكد العزام أن التصدي لهذا النوع من الحروب الهجينة يحتاج إلى تطوير حقيقي للقدرات الدفاعية والهجومية في الجانب المادي والرقمي وتفعيل متواصل لدور الأمن السيبراني في الدوائر والمؤسسات في جميع القطاعات لضمان حماية المعلومات الحساسة في القطاعات الحيوية وغيرها وعمل محاكاة لحروب رقمية بهدف تأمين الجبهة الداخلية والتدريب على خطة الاستجابة للحوادث.

ولفت إلى أنه لا توجد وصفة سحرية لمواكبة مثل هذه الظروف أفضل من تحديد نقاط الضعف بشكل واقعي بعيدا عن العاطفة والعمل على تقويتها والتقدم إلى الأمام، مشيرا الى أن أقوى الجيوش لا يمكنها مواجهة "الحقيقة" إذا تم توظيفها ونشرها بالشكل والوقت الكافيين والصحيحين.

عضو جمعية حماية المعلومات والمختص بالحرب الإلكترونية المهندس ابراهيم صفا أشار إلى أن شركة "ريكورديد فيوتشر" المعنية بالرصد المعلوماتي السيبراني قالت إن الهجمات السيبرانية على المواقع والتطبيقات الإسرائيلية زادت وتيرتها منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، وكانت مجموعات من المخترقين الرافضين للسردية الإسرائيلية تمكنت من استهداف موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي المعروف وإيقافه عن العمل لفترات متفاوتة خلال الأيام الماضية.

وأضاف، رغم أن المعلومات الواردة عن الآثار المترتبة على العمليات السيبرانية قليلة فإن مجموعة "أنون غوست" أعلنت عبر قناتها على تليغرام أنها استطاعت تعطيل تطبيق تنبيه الطوارئ الإسرائيلي.

وأضاف، إن مجموعة إلكترونية تسمي نفسها "وحدة النمر الإلكترونية" لم تفصح عن جنسيتها كانت استهدفت بالتزامن مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) عن طريق هجوم يدعى "رفض خدمة الموزع" (دي دي أو إس)، وهو هجوم يوقف المواقع الإلكترونية التي تهاجمها المجموعة، ويوقف الوصول إلى الموقع الإلكتروني، وتمنعه من تقديم أي خدمة لجمهوره، ومن المواقع التي هاجمها الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز المخابرات الإسرائيلية.

وفي المقابل، استهدفت مجموعة من القراصنة المؤيدين لإسرائيل تعرف باسم "إنديان سايبر فورس" في 8 تشرين الأول الموقع الرسمي الإلكتروني لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما هاجمت هذه المجموعة موقع شركة "ألفا نت"، وهي أكبر شركة في قطاع غزة لتقديم الخدمات الإلكترونية.

--(بترا)

ا م/ب ص/ اح

31/10/2023 14:15:27