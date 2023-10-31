افتتاح مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط بالدوحة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 31 تشرين الأول(بترا)-افتتحت بالدوحة، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط 2023، الذي تنظمه وزارة الصحة القطرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمشاركة الأردن.

وافتتحت المؤتمر، وزيرة الصحة العامة القطرية، الدكتورة حنان الكواري، بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري.

ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من المتحدثين الأردنيين، أبرزهم الدكتور أيوب الجوالدة، وهو المستشار الإقليمي لبرنامج التغذية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وانضم الجوالدة منذ عام 2009 إلى المنظمة، ويبذل جهودا لتحسين التغذية في 22 دولة في المنطقة، ويركز عمله على معالجة العبء المزدوج لسوء التغذية والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي، كما أنه عضو في العديد من المنظمات المهنية، بما في ذلك الجمعية الأمريكية للتغذية والجمعية الأوروبية للتغذية والجمعية الأردنية للتغذية، وله أكثر من 150 مؤلفا من المنشورات العلمية والكتب العلمية.

وقالت وزيرة الصحة العامة القطرية إن قطر تعد أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.

وبينت الوزيرة القطرية أن هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم.

من جانبه، أكد الدكتور المنظري، ان برنامج المدن الصحية يسهم في تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ويمكنها أيضًا أن تُسهم في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة.

و تحدث مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية البروفيسور السير مايكل مارموت عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة.

ووفقا لوزارة الصحة القطرية، فإن المؤتمر الذي يتزامن افتتاحه مع اليوم العالمي للمدن، يشارك فيه ممثلون عن 15 دولة من إقليم شرق المتوسط، حيث يتحدث فيه 43 خبيرا محليا ودوليا، فيما تتاح المشاركة لنحو 1300 مشارك من خلال الحضور في مقر المؤتمر، أو من خلال تقنيات الاتصال عن بعد.

ويستهدف المؤتمر بشكل خاص، أخصائيي الخدمات الطبية المساندة، والطب التكميلي، وأطباء الأسنان، والممرضين والممرضات، والصيادلة، والأطباء، وصناع السياسات، ومطورو المناطق الحضرية، والأكاديميون، والمجتمع المدني، وأفراد المجتمع المحلي.

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‏--(بترا)

م ف /اص/ف ق

31/10/2023 13:21:08