استشهاد فلسطيني في طوباس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المسن الفلسطيني روحي رشيد صوافطة (70 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين،و أسفرت عن إصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي، بينهم اثنان بحالة الخطر، نقلوا على إلى المستشفى، و أعلن في وقت لاحق عن استشهاد المسن صوافطة متأثرا بإصابته.
وبارتقاء المسن صوافطة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول إلى 124 شهيدا.
--(بترا)
م . ف /اص/ف ق
31/10/2023 13:10:30
MENAFN31102023000117011021ID1107347823
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