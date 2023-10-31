استشهاد فلسطيني في طوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المسن الفلسطيني روحي رشيد صوافطة (70 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين،و أسفرت عن إصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي، بينهم اثنان بحالة الخطر، نقلوا على إلى المستشفى، و أعلن في وقت لاحق عن استشهاد المسن صوافطة متأثرا بإصابته.

وبارتقاء المسن صوافطة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول إلى 124 شهيدا.

--(بترا)

م . ف /اص/ف ق

31/10/2023 13:10:30