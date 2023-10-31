الضمان تدعو متقاعديها للاطلاع على الجهات المعتمدة لبرنامج تقسيط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط إلى ضرورة الاطلاع على الجهات المعتمدة في البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء ، ضرورة قيام المتقاعد الراغب بالاستفادة من برنامج تقسيط بتحديث بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع ضمان اجتماعي أو مديرية للمؤسسة إليه، وذلك حتى يتمكن المتقاعد من القيام بعملية الشراء ضمن البرنامج.
وحذرت المؤسسة المتقاعدين من تزويد بياناتهم الخاصة بهم لأي جهة دون حضورهم الشخصي عند عملية الشراء، وكذلك عدم اللجوء إلى أي جهات خارجية غير معتمدة في البرنامج لغايات الاستفادة من برنامج تقسيط.
--(بترا)
ع ف /اص/ف ق
31/10/2023 13:08:11
MENAFN31102023000117011021ID1107347822
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