الصفدي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 31 تشرين الأول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الكارثة الإنسانية التي تسبّبها الحرب الإسرائيلية على غزة، تطبيقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الصفدي خلال استقباله المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة شيري ريتسيما-أندرسون، وممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ إلى غزة وأهلها الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي لا يكترث بحياة الأبرياء والقانون الدولي.

وأكد دعم الأردن المطلق لمنظمات الأمم المتحدة في جهودها إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقديم كل التسهيلات التي يحتاجونها.

وأشار إلى أن الأردن بتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني يرسل كل المساعدات التي يستطيعها إلى معبر رفح بالتعاون مع جمهورية مصر العربية لإيصالها إلى غزة، وسيستمر في العمل على إيجاد السبل الكفيلة إيصال المزيد منها وعبر الحلول المتاحة.

وأبلغ ممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، أنهم يستطيعون الاعتماد على الأردن في تقديم كل ما يحتاجونه لتعظيم قدرتهم على إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني ومواجهة الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب الإسرائيلية عليهم.

وشكر الصفدي الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة على جهودهم لإيصال المساعدات إلى غزة، وتوفير الطعام والشراب والماء والدواء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية التي منعت إسرائيل دخولها للقطاع مرتكبة بذلك جريمة حرب يجب أن يكون المجتمع الدولي واضحاً وجازماً في إدانتها والتصدي لها.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددا على ضرورة توفير المجتمع الدولي الدعم المالي الذي تحتاجه للقيام بدورها الأساسي والذي لا يمكن الاستغناء عنه خصوصاً في مواجهة الأوضاع الكارثية التي تفاقمها الحرب الإسرائيلية على غزة.

من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة، وممثلو منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، تثمينهم للتعاون القائم بينهم وبين الأردن، واستمرار العمل شركاء في جهود مساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة تبعات هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببها.

--(بترا)

ص خ/م ف/ف ق

31/10/2023 13:14:40