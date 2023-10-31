أمسية شعرية بعنوان غزة في القلب بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 31 تشرين الأول (بترا) - نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي ،مساء أمس وبالتعاون مع ملتقى جدارا أم قيس الثقافي وجمعية دار النبلاء الخيرية ومنتدى الجياد للثقافة والتنمية أمسية شعرية بعنوان "غزة في القلب"، دورة الأستاذ الدكتور يوسف درويش غوانمة .
والقى مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل خوالدة في الأمسية التي عقدت ببلدية إربد الكبرى وادارها الأديب موسى النعواشي، كلمة تحدث فيها عن "غزة البطولة"، وعن العمليات البطولية التي تنفذها عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي أوقعت الخوف وأظهرت طبيعة الجبن بنفوس اليهود وصناع القرار في إسرائيل.
كما قرأ الشعراء عبدالرحيم جداية، حسن البوريني، الدكتور حسام العفوري محمد علي العودات والدكتور إبراهيم الطيار، مجموعة من القصائد التي عبرت عن تضامنهم ووقوفهم جانب الأشقاء في فلسطين لنصرة غزة العزة، وقرأ الدكتور منير أبو الرب قصيدة مطولة بعنوان "تقدموا"، للشاعر سميح القاسم، بأسلوب جذاب نال إستحسان الجمهور الحضور.
وحضر الأمسية التي تاتي ضمن فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي الثاني نخبة من المثقفين والمواطنين المهتمين، حيث ألهب الشعراء مشاعر الحضور بقصائدهم التي تغنت ببطولات رجالات المقاومة في غزة وفلسطين.
وفي نهاية الأمسية التي تأتي أيضا ضمن مشاريع لواء بني كنانة الثقافية للعام 2023 ، تكريم جميع الشعراء المشاركين بدروع تقديرية.
--(بترا)
ع ع / س س
31/10/2023 12:39:50
MENAFN31102023000117011021ID1107347820
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