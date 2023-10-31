أسعار الذهب تستقر وتتجه نحو أكبر ارتفاع عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها تتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا، مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ ،انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من تشرين الأول، إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضي، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ تشرين الثاني 2022.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة بالمئة هذا الشهر.

--(بترا)

رصد/رس / س س

31/10/2023 12:38:01