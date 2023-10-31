أسعار الذهب تستقر وتتجه نحو أكبر ارتفاع عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها تتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا، مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ ،انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.
وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من تشرين الأول، إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضي، ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ تشرين الثاني 2022.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.
وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على تسعة بالمئة هذا الشهر.
--(بترا)
رصد/رس / س س
31/10/2023 12:38:01
MENAFN31102023000117011021ID1107347819
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