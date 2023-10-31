انطلاق مباريات الأسبوع السابع بدوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا) - تنطلق غدا الأربعاء ، منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.

ويلتقي السلط مع الوحدات عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، فيما يواجه شباب الأردن نظيره العقبة عند الخامسة عصر الخميس على ملعب السلط، قبل أن يلتقي الفيصلي مع الجليل عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان.

ويستقبل سحاب ضيفه مغير السرحان عند الخامسة عصر الجمعة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره معان عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.

وتختتم مواجهات الأسبوع السابع بلقاء الحسين والأهلي عند السابعة والنصف مساء السبت على ستاد الحسن.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد (15 نقطة، يليه الوحدات 13، الفيصلي 12، من خمس مواجهات)، ثم الرمثا 9، الجليل ومغير السرحان والسلط 7، سحاب وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من خمس مواجهات)، الأهلي 4، ومعان 3.

كما أعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الأسبوع السابع على النحو التالي :

مباراة السلط والوحدات، الحكام : محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، محمد حمادة، وإسراء مبيضين رابعا.

مباراة شباب الأردن وشباب العقبة، الحكام: قيس غوانمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، إبراهيم العموش، وإبراهيم سمارة رابعا.

مباراة الفيصلي والجليل، الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، وبكر هباهبة رابعا.

مباراة سحاب ومغير السرحان، الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، قيس خميس، وعبد الرحمن شتيوي رابعا.

مباراة الرمثا ومعان، الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، منذر عقيلان، ومحمد مفيد رابعا.

مباراة الحسين والأهلي ، الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، محمد محرم، وأحمد راضي رابعا.

--(بترا)

خ خ / اص / س س

31/10/2023 12:09:18