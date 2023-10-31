انطلاق مباريات الأسبوع السابع بدوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا) - تنطلق غدا الأربعاء ، منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024.
ويلتقي السلط مع الوحدات عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، فيما يواجه شباب الأردن نظيره العقبة عند الخامسة عصر الخميس على ملعب السلط، قبل أن يلتقي الفيصلي مع الجليل عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان.
ويستقبل سحاب ضيفه مغير السرحان عند الخامسة عصر الجمعة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره معان عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
وتختتم مواجهات الأسبوع السابع بلقاء الحسين والأهلي عند السابعة والنصف مساء السبت على ستاد الحسن.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد (15 نقطة، يليه الوحدات 13، الفيصلي 12، من خمس مواجهات)، ثم الرمثا 9، الجليل ومغير السرحان والسلط 7، سحاب وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من خمس مواجهات)، الأهلي 4، ومعان 3.
كما أعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الأسبوع السابع على النحو التالي :
مباراة السلط والوحدات، الحكام : محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، محمد حمادة، وإسراء مبيضين رابعا.
مباراة شباب الأردن وشباب العقبة، الحكام: قيس غوانمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، إبراهيم العموش، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الفيصلي والجليل، الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، وبكر هباهبة رابعا.
مباراة سحاب ومغير السرحان، الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، قيس خميس، وعبد الرحمن شتيوي رابعا.
مباراة الرمثا ومعان، الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، منذر عقيلان، ومحمد مفيد رابعا.
مباراة الحسين والأهلي ، الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، محمد محرم، وأحمد راضي رابعا.
--(بترا)
خ خ / اص / س س
31/10/2023 12:09:18
MENAFN31102023000117011021ID1107347817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.