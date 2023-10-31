استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه والاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 31 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه، التي أصيب برصاص قوات الاحتلال فيها امس الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.
وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 123شهيدا.
وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 55 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، ونائب بالبرلمان الفلسطيني، في إطار استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء الشعب الفلسطيني.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: بيت لحم، الخليل، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، سلفيت، طولكرم، رام الله، والقدس ، ورافق حملة المداهمات والاعتقالات عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، منهم منزل المعتقل الإداريّ نضال أبو عكر، من مخيّم الدهيشة، والذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال.
ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك ، إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الحالي ، بلغت أكثر من 1740 حالة اعتقال، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.
--(بترا)
م . ف /اص /س س
31/10/2023 11:45:34
MENAFN31102023000117011021ID1107347816
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