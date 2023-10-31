استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه والاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 31 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه، التي أصيب برصاص قوات الاحتلال فيها امس الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.

وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 123شهيدا.

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 55 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، ونائب بالبرلمان الفلسطيني، في إطار استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: بيت لحم، الخليل، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، سلفيت، طولكرم، رام الله، والقدس ، ورافق حملة المداهمات والاعتقالات عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة العقاب الجماعي، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، منهم منزل المعتقل الإداريّ نضال أبو عكر، من مخيّم الدهيشة، والذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك ، إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الحالي ، بلغت أكثر من 1740 حالة اعتقال، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

--(بترا)

م . ف /اص /س س

31/10/2023 11:45:34