سيلينا جوميز: قلبي مكسور لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف في العالم

MENAFN - Youm7) عبرت المغنية الأمريكية سيلينا جوميزعن حزنها عما يحدث في العالم، حيث كتبت من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، :" لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف الذي يحدث في العالم، وإن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة واحدة هو أمر مروع، ونحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال، ووقف العنف إلى الأبد".

وأنهت جوميز الستورى الخاصة بها مشيرة إلى :" أنا آسفه إذا كان كلامي لن يكفي الجميع أو حتى استخدام أي هاشتاج، أنا فقط لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم، ولكن المنشور لن يكفى، مع حبى، سيلينا"

سيلينا جوميز

عندما نشرت سيلينا الستورى على إنستجرام، بدا أن معجبيها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي أصيبوا بخيبة أمل.

وذلك بعدما علقت أنجلينا جولى للمرة الأولى على الأحداث الدائرة حاليًا في غزة، وما يتعرض له سكانها من انتهاكات دولية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياة المدنيين، وكتبت عبر حسابها على موقع إنستجرام بوست مطول بدأته بأنها تدين كل أشكال العنف، وتتابع عن كثب كل ما يحصل شأنها شأن الملايين حول العالم، وقالت: "بالتأكيد أدين كل ما حصل في الـ7 من أكتوبر من هجمات إرهابية على إسرائيل، أودت بحياة الكثيرين وأتعاطف مع الأمهات وكل من هناك".

ثم تابعت: " لكن هذا لا يبرر فقدان الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم أي مكان يقصدوه، ولا حتي يتوافر لهم الغذاء أو الماء، ولا إمكانية الرحيل لمكان آخر".