نقابة الموسيقيين تمنع التعامل مع عازف الأورج محمد عبد السلام

MENAFN - Youm7) قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل بمنع تعامل أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين مع عازف الأورج محمد عبد السلام والظهور معه في أى فقرات غنائية وذلك لمخالفته قرار إيقافه عن العمل الصادر من النقابة.

وقالت النقابة أنه فى حالة مخالفة ذلك سيتم التعامل مع المخالفين بكل حزم ومنها الشطب وإلغاء التصريح السنوى.

ومنذ فترة قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف محمد عبد السلام، عازف الأورج، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: "بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده".

وتابع البيان: "لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده".

وكانت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفعت الإيقاف عن مطرب المهرجانات عمر كمال وتغريمه 50 الأف جنيه بعدما تقدم بالتماس لتخفيض الغرامة بدلاً من 100 الف جنيه، وذلك نتيجة غنائه بدون تصريح من نقابة الموسيقيين في عدد من الدول العربية والأوروبية.







