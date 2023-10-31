المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى: الحرب على فلسطين بدأت من 70 عام وليس 7 أكتوبر

MENAFN - Youm7) قال المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى فى فيديو له على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تعليقا عن مايحدث فى غزة أنه يوجه الشكر لكل شخص مؤثر على مواقع السوشيال ميديا ونشر معلومات فى العالم وأوروبا بما يحدث، ولابد أن تكونوا صامدين خصوصا أن الحرب الإعلامية لا تقل عن الذى يحدث فى الواقع.

وأضاف الحرب على فلسطين بدأت منذ أكثر من 70 عاما ولم تبدأ يوم 7 أكتوبر، ومش عاوز أشخاص تحبط من مشاهد قتل الأطفال والشهداء، ولازم العالم كله يرى ذلك.

وقال مؤخرا المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي لليوم السابع تعليقا على ما يحدث في غزة، هو إن إسرائيل من قبل ١٩٤٨ تعمل على محو الفلسطينيين من فلسطين، ولم تتوقف عن تلك المخطط للحظة، خاصة إنه مشروع متواصل بدعم أمريكي، والآن وبعد هجوم المقاومة الفلسطينية من حماس وفصائل أخرى وجدت في ذلك فرصة لارتكاب أبشع جرائم الحرب ضد شعبنا في غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين.

وأضاف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، أن ما يجري على الأرض الآن هو حرب إبادة وتطهير عرقي وكعادتها لا تهتم بالقوانين والاتفاقيات الدولية الإنسانية للتعامل مع المدنيين.

آخر أعمال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي كان الفيلم الوثائقي "استعادة" والذي يروي قصة شخصية يحاول من خلالها رشيد مشهراوي إعادة صوت الحياة اليومية إلى صور تاريخية لمدينة يافا في تجربة سينمائية لاستعادة الذاكرة وتحديث العلاقة مع المكان والزمان والحدث في مدينة عاش فيها والده قبل أن يهجر منها عام 1948، فعلاقة الفيلم بالشغف الذي يكنه لمدينته "يافا" وكيف تمكن من إعادة سرد تاريخها من خلال 500 صورة أرشيفية وكلمات أديبها طاهر القليوبي .

والفيلم مدته 60 دقيقة وإنتاج رشيد مشهراوي ومحمد قبلاوي ولاورا نيكولوف

وإخراج رشيد مشهراوي وتشخيص طاهر القليوبى..