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أمير عيد وبابلو وعفروتو يجتمعون مع 20 فنانا عربيا فى أوبريت فلسطين

10/31/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Youm7) اجتمع 25 مطربا ومغني راب عربي في أوبريت غنائي لدعم فلسطين وأهالي غزة تحت مسمى أغنية "راجعين".







ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.







أوبريت فلسطين


وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.



وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع أكثر من عشرين فنان عربي على غرار أوبريت الحلم العربي.



وتم تسجيل أغنية راجعين بين الأردن وتونس في حين تم تصوير معظمها في الأردن بحضور الفنانين عفروتو ومروان موسى ودينا الوديدي بينما تم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من حياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.












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