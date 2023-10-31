قيد الإنشاء من 23 عاما.. لاس فيجاس تفتتح منتجعا ترفيهيا بـ3.7 مليار دولار

MENAFN - Youm7) تستعد إحدى شركات الفنادق العملاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتتاح منتجع ترفيهى جديد وضخم، تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار فى لاس فيجاس ، واللافت للنظر هنا أن المنتجع قيد الإنشاء منذ 23 عامًا.

الفندق الفاخر Fontainebleau Las Vegas

هو العقار الشقيق لـ

Fontainebleau Miami Beach، وهو معلم مترامى الأطراف وبارز افتُتِح فى عام 1954، وقررت الشركة المالكة للمنتجع الفاخر، افتتاحه يوم 13 ديسمبر على مساحة 25 فدانًا فى الطرف الشمالى من المنطقة، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.

يضم الفندق واجهة ضخمة ومتلألئة، وستكون مرئية من أقصى المنعطفات الشمالية على مسار سباق سيارات "الفورمولا 1" الذى سيلف حول لاس فيجاس والملقبة بـ"مدينة الخطيئة"، الشهر المقبل.

تصميم الفندق

ويُمثّل المنتجع، الذى يضم 3644 غرفة، تتويجًا لرحلة استمرت 23 عامًا، حيث اشترى جيفرى سوفير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Fontainebleau Development، قطعة الأرض عام 2000، وبدأ بناء الفندق عام 2007، لكنه توقف فى العام التالى بسبب الركود الاقتصادى.

وأخيرًا، أدت سلسلة من الصفقات إلى إحياء المشروع قبل تفشى الوباء مباشرة، وفى حين يُقدم كل منتجع فى لاس فيجاس أجنحة راقية لأكبر المقامرين، إلا أنّ الأجنحة الراقية فى Fontainebleau تَعِدُ بمستوى جديد من الأناقة، وفقًا لـ"سى إن إن"، وستوفر الأجنحة إطلالات رائعة على القطاع ووادى لاس فيجاس بأكمله.

منتجع فاخر فى لاس فيجاس

وتشمل الميزات البارزة الأخرى فى بعض الأجنحة كلًا من طاولات البلياردو، وأغطية الأسرة الإيطالية المخصصة، وقال بريت موفسون، رئيس شركة

Fontainebleau Developmentإن الأجنحة فى الفندق تقدم "تجربة من فئة 6 نجوم"، وهى مصممة خصيصًا لتناسب التفضيلات الفردية، ما يخلق شعورًا وكأنك فى المنزل بعيدًا عن المنزل لكل ضيف.

تبدأ الأسعار المعلنة لأجنحة Fleur de Lis من 5 آلاف دولار فى الليلة، بينما تبدأ أسعار الغرف العادية من 300 دولار فى الليلة، وتتخذ Fontainebleau Las Vegas نهجًا غير تقليديًا فى مطاعمها وحاناتها، البالغ عددها 36.

وفى وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن المنتجع أن المغنى بوست مالون سيفتتح مسرح BleauLive، الذى يتسع لـ3,800 مقعد، بعروض ستُقام فى يومى 30 و31 ديسمبر.

الفندق يضم أجنحة فاخرةصورة من داخل جناح فى الفندق