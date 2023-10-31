قيد الإنشاء من 23 عاما.. لاس فيجاس تفتتح منتجعا ترفيهيا بـ3.7 مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) تستعد إحدى شركات الفنادق العملاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتتاح منتجع ترفيهى جديد وضخم، تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار فى لاس فيجاس ، واللافت للنظر هنا أن المنتجع قيد الإنشاء منذ 23 عامًا.
الفندق الفاخر Fontainebleau Las Vegas
هو العقار الشقيق لـ
Fontainebleau Miami Beach، وهو معلم مترامى الأطراف وبارز افتُتِح فى عام 1954، وقررت الشركة المالكة للمنتجع الفاخر، افتتاحه يوم 13 ديسمبر على مساحة 25 فدانًا فى الطرف الشمالى من المنطقة، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.
يضم الفندق واجهة ضخمة ومتلألئة، وستكون مرئية من أقصى المنعطفات الشمالية على مسار سباق سيارات "الفورمولا 1" الذى سيلف حول لاس فيجاس والملقبة بـ"مدينة الخطيئة"، الشهر المقبل.
تصميم الفندق
ويُمثّل المنتجع، الذى يضم 3644 غرفة، تتويجًا لرحلة استمرت 23 عامًا، حيث اشترى جيفرى سوفير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Fontainebleau Development، قطعة الأرض عام 2000، وبدأ بناء الفندق عام 2007، لكنه توقف فى العام التالى بسبب الركود الاقتصادى.
وأخيرًا، أدت سلسلة من الصفقات إلى إحياء المشروع قبل تفشى الوباء مباشرة، وفى حين يُقدم كل منتجع فى لاس فيجاس أجنحة راقية لأكبر المقامرين، إلا أنّ الأجنحة الراقية فى Fontainebleau تَعِدُ بمستوى جديد من الأناقة، وفقًا لـ"سى إن إن"، وستوفر الأجنحة إطلالات رائعة على القطاع ووادى لاس فيجاس بأكمله.
منتجع فاخر فى لاس فيجاس
وتشمل الميزات البارزة الأخرى فى بعض الأجنحة كلًا من طاولات البلياردو، وأغطية الأسرة الإيطالية المخصصة، وقال بريت موفسون، رئيس شركة
Fontainebleau Developmentإن الأجنحة فى الفندق تقدم "تجربة من فئة 6 نجوم"، وهى مصممة خصيصًا لتناسب التفضيلات الفردية، ما يخلق شعورًا وكأنك فى المنزل بعيدًا عن المنزل لكل ضيف.
تبدأ الأسعار المعلنة لأجنحة Fleur de Lis من 5 آلاف دولار فى الليلة، بينما تبدأ أسعار الغرف العادية من 300 دولار فى الليلة، وتتخذ Fontainebleau Las Vegas نهجًا غير تقليديًا فى مطاعمها وحاناتها، البالغ عددها 36.
وفى وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن المنتجع أن المغنى بوست مالون سيفتتح مسرح BleauLive، الذى يتسع لـ3,800 مقعد، بعروض ستُقام فى يومى 30 و31 ديسمبر.
الفندق يضم أجنحة فاخرة
صورة من داخل جناح فى الفندق
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