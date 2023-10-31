حديقة أمريكية تستقبل فرخ بطريق الإمبراطور المهدد بالانقراض.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) لأول مرة منذ ما يقرب من 13 عامًا، فقس فرخ البطريق الإمبراطور فى سى وورلد بسان دييجو، منتصف شهر سبتمبر الماضي، مما يجعلها مناسبة مثيرة ورائعة للأنواع المهددة بالانقراض، وفقًا لموقع usatoday.
جاء في منشور لحديقة "سي وورلد" في سان دييجو: "باعتبارنا حديقة الحيوان الوحيدة في نصف الكرة الغربي حيث يمكن العثور على طيور البطريق الإمبراطور، نحن متحمسون للمشاركة والاحتفال بفرخ البطريق الإمبراطور النادر والثمين".
وأضحت الحديقة أنها كان عليها مساعدة الفرخ على الفقس، حيث أظهر مقطع فيديو شاركته SeaWorld الفرخ وهو يبدأ بالخروج من بيضتها، لكنها بدأت تعاني من مشاكل بسبب تشوه في منقارها.
الفرخ بعد خروجه من البيضة
وقال جاستن براكيت، أمين الطيور بحديقة
SeaWorld، فى منشور على موقع انستجرام: "عادةً ما يبدأ الفرخ في اختراق الصدفة من تلقاء نفسه، بالنسبة لكتكوتنا، فقد اخترقت الغشاء الأول، لكنها لم تتمكن أبدًا من اختراق القشرة."
الفرخ
راقب براكيت وفريقه عملية الفقس لعدة أيام، لكنهم قرروا التدخل عندما لم يحدث أي تقدم، وقال: "قررنا أننا بحاجة للدخول والبدء في المساعدة، تستغرق هذه العملية برمتها ما يقرب من ثلاثة أيام، وفي نهاية فترة الأيام الثلاثة تلك، تمكنا من فقس الفرخ بنجاح."
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