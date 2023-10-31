حديقة أمريكية تستقبل فرخ بطريق الإمبراطور المهدد بالانقراض.. فيديو

MENAFN - Youm7) لأول مرة منذ ما يقرب من 13 عامًا، فقس فرخ البطريق الإمبراطور فى سى وورلد بسان دييجو، منتصف شهر سبتمبر الماضي، مما يجعلها مناسبة مثيرة ورائعة للأنواع المهددة بالانقراض، وفقًا لموقع usatoday.

جاء في منشور لحديقة "سي وورلد" في سان دييجو: "باعتبارنا حديقة الحيوان الوحيدة في نصف الكرة الغربي حيث يمكن العثور على طيور البطريق الإمبراطور، نحن متحمسون للمشاركة والاحتفال بفرخ البطريق الإمبراطور النادر والثمين".

وأضحت الحديقة أنها كان عليها مساعدة الفرخ على الفقس، حيث أظهر مقطع فيديو شاركته SeaWorld الفرخ وهو يبدأ بالخروج من بيضتها، لكنها بدأت تعاني من مشاكل بسبب تشوه في منقارها.

الفرخ بعد خروجه من البيضة

وقال جاستن براكيت، أمين الطيور بحديقة

SeaWorld، فى منشور على موقع انستجرام: "عادةً ما يبدأ الفرخ في اختراق الصدفة من تلقاء نفسه، بالنسبة لكتكوتنا، فقد اخترقت الغشاء الأول، لكنها لم تتمكن أبدًا من اختراق القشرة."

الفرخ

راقب براكيت وفريقه عملية الفقس لعدة أيام، لكنهم قرروا التدخل عندما لم يحدث أي تقدم، وقال: "قررنا أننا بحاجة للدخول والبدء في المساعدة، تستغرق هذه العملية برمتها ما يقرب من ثلاثة أيام، وفي نهاية فترة الأيام الثلاثة تلك، تمكنا من فقس الفرخ بنجاح."