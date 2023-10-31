غضب مكبوت وإحباط من نتنياهو.. ماذا تقول لغة جسد الأسيرات الإسرائيليات؟

MENAFN - Youm7) في رسالة غاضبة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهرت 3 أسيرات إسرائيليات محتجزات لدى الفصائل في مقطع مصور، يطالبن بوقف إطلاق النار فورًا لإنقاذ حياتهن وإعادتهن لأسرهن، وقلن في رسالتهن: "بنيامين نتنياهو.. ما زلنا لمدة 23 يوما محتجزات في غزة.. أنت السبب فيما حدث في 7 أكتوبر.. نريد العودة لمنازلنا.. أنت التقيت الأسر الإسرائيلية وكان بإمكانك وقف إطلاق النار وإعادتنا لأهلنا".وتابعت أسيرة إسرائيلية: "نريد العودة لأهلنا.. أنت تدفع بنا في شيء يخصك سياسيا وعسكريا وأمنيا.. نحن نريد الرجوع لأهلنا.. حررنا.. حررنا.. حررنا .. نريد العودة لأهلنا الآن".إلى جانب هذه الرسالة المنطوقة التي وجهتها الأسيرات إلى بنيامين نتنياهو، كانت لغة أجسادهن وملابسهن وجلستهن تحمل بعض الرسائل أيضًا، حاولنا تحليلها مع محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد.أسيرات إسرائيليات أولا المتكلمة:

قال خبير لغة الجسد في حديثه لـ اليوم السابع :" إحدى الأسيرات كانت تتكلم وهي تمسك الكرسي بيديها الاثنتين طوال فترات كلامها، وكانت تقوم بهز رأسها بغضب للأمام بقوة، للتأكيد على كلامها وعلى غضبها من ردة الفعل السلبية لحكومة الكيان الصهيوني بخصوص ملف الأسرى

‏طوال فترات كلامها كانت تنظر بشكل مباشر للكاميرا، في لحظة واحدة فقط قطعت التواصل البصري ووجهت نظرها إلى الشخصية الجالسة على يمينها، وكأنها تطلب منها الدعم والمساندة، وبالفعل استجابت لها ومدت يديها بإشارة بسيطة لها، و‏انفجرت غاضبة في نهاية الفيديو وهي تصرخ ومغلقة يديها بقوة، والتي تعبر عن شدة الغضب المكبوت بداخلها وتريد أن تخرجه لتشعر بالارتياح ولو قليلاً".

ثانياً المرأة على يسار الشاشة (يمين المتكلمة)

وتابع:" هذه المرأة ‏كانت تجلس وتضع ساقًا على الأخرى في محاولة لإظهار ثقتها بنفسها وأنها بخير، لكنها كانت طول الوقت منغلقة على نفسها، وتشبك يديها الاثنتين ببعض والتي تشير إلى عدم الشعور بالارتياح، وهي إشارة طبيعية بالنسبة لوضعها،

‏لوحظ عليها أيضًا اتساع عينيها أثناء توجيه نظرها للمتكلمة وهذه إشارة تعبر عن الترقب لكلام المتكلمة، وأيضاً من الإشارات المعبرة عن الخوف، ‏هزت رأسها من أعلى لأسفل كذا مرة أثناء كلام المتكلمة، في إشارة لتأييدها لها في كل كلمه كانت تقولها".

ثالثاً المرأة علىيمين الشاشة (يسار المتكلمة)

واستكمل:"لوحظ عليها غياب ردة الفعل طوال فترات الفيديو، وهذا يعبر عن أنها في حالة حزن شديدة مسيطرة عليها، ولم تخرج من هذه الحالة سوى في نهاية الفيديو عندما شاركت المتكلمة التعبير عن غضبها بمشاركتها بالهتاف وردة الفعل القوية التي ظهرت في نهاية الفيديو،

‏حاولت أن تهتف مع المتكلمة في نهاية الفيديو الهتاف بغضب، مما يدل على موافقتها لها

على كل كلمة قالتها".

