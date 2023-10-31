إيشارب وإكسسوارات بعلم فلسطين.. أبرز اتجاهات الموضة للتضامن مع غزة

(MENAFN
- Youm7) يتابع العالم العربى عن كثب حرب إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن دمار الكثير من المنازل التي يسكن بها العديد من العائلات والتي انتهى مصيرها بين التشرد والاستشهاد، وتمتلىء فقرات الأخبار في مختلف وسائل الإعلام بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو الناقلة لما يحدث في غزة، والتي يشارك في نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين ابتكروا عدة أفكار للتضامن مع القضية الفلسطينية ولتوصيل صوتهم للعالم أجمع، فتارة يتحدثون عن القضية وما يحدث في غزة من مجازر وتشريد باللغات المختلفة وتارة أخرى يعلنون تضامنهم مع ما يحدث هناك بإبتكار إكسسوارات تحمل علم فلسطين أو شال فلسطين وإكسسوارات مدون عليها عبارات التضامن مع غزة.
وأصبحت هذه التصميمات موضة خلال هذه الفترة كوسيلة من وسائل التضامن مع فلسطين، والتي منها:
إيشارب
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بين الباعة الذين يطرحون بضائعهم أونلاين، إيشارب بألوان الشال الفلسطيني ومطبوع عليه علم فلسطين.
طرحة بشال وعلم فلسطين
دبابيس الحجاب
وانتشر أيضاً على مواقع التواصل الإجتماعى، صور دبابيس الحجاب والتي تحمل علم فلسطين، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة بعد حرب إسرائيل على غزة.
دبوس بعلم فلسطين
الشال الفلسطيني
كان وما زال الشال الفلسطيني الذى يجمع بين اللونين الأبيض والأسود رمزاً من رموز التضامن مع القضية الفلسطينية، لذلك يرتديه الكثير من الأشخاص عند شن إسرائيل أي عدوان على الأراضى الفلسطينية.
سلسلة بعلم فلسطين
وتعتبر من الإكسسوارات التي انتشرت خلال هذه الفترة هي سلسلة تحمل علم فلسطين كوسيلة من وسائل التضامن مع أهالى غزة.
شال وسلسلة بعلم فلسطين
سوار
وانتشر في الفترة الأخيرة سوار بين باعة الإكسسوارات والمدون عليه عبارات للتضامن مع فلسطين مثل "القدس لنا" و"طوفان الأقصى".
اسورة مدون عليها القدس لنا
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