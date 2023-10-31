إيشارب وإكسسوارات بعلم فلسطين.. أبرز اتجاهات الموضة للتضامن مع غزة

MENAFN - Youm7) يتابع العالم العربى عن كثب حرب إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن دمار الكثير من المنازل التي يسكن بها العديد من العائلات والتي انتهى مصيرها بين التشرد والاستشهاد، وتمتلىء فقرات الأخبار في مختلف وسائل الإعلام بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو الناقلة لما يحدث في غزة، والتي يشارك في نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين ابتكروا عدة أفكار للتضامن مع القضية الفلسطينية ولتوصيل صوتهم للعالم أجمع، فتارة يتحدثون عن القضية وما يحدث في غزة من مجازر وتشريد باللغات المختلفة وتارة أخرى يعلنون تضامنهم مع ما يحدث هناك بإبتكار إكسسوارات تحمل علم فلسطين أو شال فلسطين وإكسسوارات مدون عليها عبارات التضامن مع غزة.

وأصبحت هذه التصميمات موضة خلال هذه الفترة كوسيلة من وسائل التضامن مع فلسطين، والتي منها:

إيشارب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بين الباعة الذين يطرحون بضائعهم أونلاين، إيشارب بألوان الشال الفلسطيني ومطبوع عليه علم فلسطين.

طرحة بشال وعلم فلسطين





دبابيس الحجاب

وانتشر أيضاً على مواقع التواصل الإجتماعى، صور دبابيس الحجاب والتي تحمل علم فلسطين، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة بعد حرب إسرائيل على غزة.

دبوس بعلم فلسطين





الشال الفلسطيني

كان وما زال الشال الفلسطيني الذى يجمع بين اللونين الأبيض والأسود رمزاً من رموز التضامن مع القضية الفلسطينية، لذلك يرتديه الكثير من الأشخاص عند شن إسرائيل أي عدوان على الأراضى الفلسطينية.





سلسلة بعلم فلسطين

وتعتبر من الإكسسوارات التي انتشرت خلال هذه الفترة هي سلسلة تحمل علم فلسطين كوسيلة من وسائل التضامن مع أهالى غزة.

شال وسلسلة بعلم فلسطين





سوار

وانتشر في الفترة الأخيرة سوار بين باعة الإكسسوارات والمدون عليه عبارات للتضامن مع فلسطين مثل "القدس لنا" و"طوفان الأقصى".

اسورة مدون عليها القدس لنا























