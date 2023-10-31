شبه بطلة عيشها بفرحة.. مى مخرجة على كرسى متحرك وتحلم بفيلم لكريم عبد العزيز

(MENAFN
- Youm7) ترى المخرجة "مى أمجد" أن الكرسى المتحرك ما هو إلا جناحين تحلق بهما أثناء عملها في موقع التصوير، حيث تشعر وهى جالسة بأنها تنتقل بحرية وبسرعة تستطيع أن تسبق به من حولها، فهو صديقها الذى لم يخذلها أبداً منذ أن جلست عليه وهى طفلة تحلم وتحاول أن تحول حلمها لواقع ملموس أمام عينيها، لذلك وجدت أنها تشبه "يسر " "هبة مجدى" بطلة حكاية "عيشها بفرحة " التي تعرض الآن ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب " من تأليف عمرو محمود ياسين ومن بطولة مجموعة من النجوم، في طموحها وسعيها الدائم لتحقيقه على أرض الواقع دون استسلام ليأس أو لظروف.
شاركت كمساعد مخرج بأعمال فنية منها "الباطنية"
تحدثت المخرجة مى أمجد، عن بداية تعلقها بالعمل بمجال الإخراج وعملها بهذا المجال، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" كان حلمى أدرس معهد سينما لكن والدى رفض لخوفه الشديد علي، فاضطررت للالتحاق بكلية الآداب قسم لغة يابانية، وبعد حصولى على الليسانس، درست الإخراج، ثم عملت مساعد مخرج في عدة مسلسلات مثل سوق الخضار والباطنية وفى غمضة عين وفيلم مافيش غير كده، كما أخرجت أفلام قصيرة، وأخرجت إعلانات تجارية، وأخرجت ثلاث مسلسلات في أبو ظبى، والأن لديها فيلم تبحث له عن جهة إنتاج .
المخرجة مى أمجد
الإخراج كان لعبتها المفضلة في طفولتها
تحدثت مى عن أن الإخراج كان لعبتها المفضلة منذ طفولتها، حيث قالت :"منذ طفولتى وأنا أحلم بأن أعمل بمهنة الإخراج، وذلك لإهتمامى بتفاصيل كل شيء حولى، كما أعشق سماع الحواديت حتى كانت لعبتى المفضلة في طفولتى هو تأليف قصة وكنت أوجه أصدقائى للعب الأدوار، كما كل بيت يحمل قصة وكل فرد في هذه الحياة لديه قصته الخاصة به، وهذا مايجذبنى دائماً وأتخيله حتى إنه عندما يحكى لى أي شخص موقف مر به أتخيله وكأنه يحدث أمامى، بالملابس التي كان يرتديها والديكورات ورد فعله أيضاً وهو يحاور الطرف الآخر".
المخرجة مى
تابعت :"حبى للفنان الكبير محمد صبحى، دفعنى لتحقيق حلمى بالعمل بالإخراج، حيث كان يصطحبنى والدى معه وأنا طفلة للمسرح لمشاهدة مسرحيات الفنان الكبير، وتعرفت عليه وأصبح صديق مقرب لأسرتى وكنت أقول له "أنا عايزة أبقى زيك" وكان يرد علي مازحاً:" عايزة تقعدى تزعقى في الناس"، وكان يشجعنى على تحقيق هذا الحلم بدعوتى لمشاهدته أثناء عمله، كمخرج وكان هذا يشجعنى أكثر ويجعلنى أحب هذه المهنة أكثر وأكثر".
وأضافت :"بعد أن أصبحت مساعدة مخرج معروفة في الوسط الفني، قابلنى الفنان الراحل خليل مرسى، في أحد الأعمال الفنية التي كنت أعمل بها، وتذكرنى بأننى حضرت تصوير بعض الأعمال الفنية للفنان محمد صبحى، وأقترح علي بأن يتحدث معه عن أن أشارك في عمله الفني الجديد، فوافقت على أن يتحدث معه في ذلك، وبالفعل تحدث الفنان خليل مع الفنان محمد صبحى في هذا الأمر وأجرى معى الأخير مكالمة هاتفية مليئة بالود وقال لى :" بصى إحنا العلاقة بينا أبوية جداً، ومش هتقدرى تستحملينى في التصوير، لأنى صعب جداً في الشغل، ومش عايزك تكرهينى، خلى علاقتنا كده أحسن"، واحترمت وجهة نظره جداً، ومرت فترة وعرض لى فيلم قصير من إخراجى وتحدث عنه الكثير، وحصل على جوائز بعدة مهرجانات، هاتفنى الفنان محمد صبحى، بود وبروحه الفكاهية المعتادة وبروح أب وقال لى :" بقيتى مخرجة وشاطرة "، سعدت بمكالمته وهو في الحقيقة واحشنى لم أتحدث معه منذ فترة، فهو من الفنانين المفضلين لدى وكان يشجعنى في بداية طريقى ".
مى أثناء عملها بالإخراج
شريف عرفة مثلها الأعلى في الإخراج
تحدثت مى عن مثلها الأعلى بمجال الإخراج فقالت:" المخرج شريف عرفة، هو مثلى الأعلى لأنه أستاذ في هذا المجال، فأنا أعشق كادراته وتكنيكاته وتوجيهاته للممثلين، واختياره للمواضيع التي يخرجها، طبعاً يوجد العديد من المخرجين العظام لكن شريف عرفة مثلى الأعلى".
مى أثناء عملها
تحلم بإخراج عمل للنجم كريم عبد العزيز
وتحدثت مى عن عملين تبحث لهما عن جهة إنتاج حيث قالت :"أنا لدى خلال هذه الفترة فيلمين أحدهما اجتماعى أبحث لهما عن جهة إنتاج، وأتمنى أن يكون بطل الفيلم الاجتماعى النجم كريم عبد العزيز، لأنه في رأيى ممثل شامل ومختلف كما أننى أفضل جميع الممثلين ".
مى أمجد أثناء عملها
أوجه الشبه بينها وبين "يسر" بطلة عيشها بفرحة
وعن أوجه الشبه بينها وبين بطلة حكاية عيشها بفرحة، قالت :"هاتفنى عدد من أصدقائى بالوسط الفني، وقالو لى إن قصة حياتى تعرض في حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاهدت ووجدت الحكاية لطيفة جداً وإيجابى جداً، وهبة مجدى عاملة الدور بطريقة لطيفة، ولكنها ليست قصتى وإنما يوجد شبه بينى وبين بطلة الحكاية وهو إنها تعمل بمجال الإخراج على كرسى متحرك وطموحة وتسعى لتحقيق حلمها".
مى أمجد أثناء عملها
"مى "اثبتت نفسها بين المخرجين
وعن الصعوبات التي تعرضت لها خلال عملها بمجال الإخراج، قالت :"تعرضت لبعض الصعوبات خلال عملى كسيدة مخرجة في بداية الطريق، لكن الأمر أصبح سهل للغاية بعد ذلك واستطعت أن أثبت نفسى في هذا المجال، لأن الأن المرأة أصبحت تعمل في العديد من المجالات واستطاعت أن تثبت نفسها، فالمرأة تهتم بالتفاصيل لذلك أرى إنها تستطيع أن تثبت نفسها بهذا المجال كما أن عدد النساء اللاتى يعملن بهذا المجال ليسوا أعداد كثيرة ولكن استطعن إثبات أنفسهن وإخراج أعمال ناجحة وأصبحت أسمائهن لامعة مثل المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى، من المخرجات المفضلات لدى" .
مى أمجد
عائلتها يدعمونها دائماً
قالت مى :"عائلتى وزوجى يشجعونى دائماً على الاستمرار في عملى بمهنة الإخراج، كانوا يخافون علي في بداية الأمر، لكن عندما لمسوا نجاحى و حبى لهذا المجال، أصبحوا يشجعونى أكثر كما إن زوجى يستحمل مواعيد عملى ".
مى
بداية صداقة مى بالكرسى المتحرك
تحدثت مى عن سبب جلوسها على الكرسى المتحرك حيث قالت :"أصيبت وأنا بعمر عام بضعف في العضلات، واستخدمت الكرسى المتحرك وأنا بعمر خمس سنوات وأنا بحبه جداً، ولم يكن يوماً ما سبب في إعاقتى، حتى في العمل فأننى استطيع تصوير لساعات طويلة بالكرسى دون أن أشعر بالتعب لأننى أحب هذه المهنة، كما إننى استطيع أن أجد حلولاً لتصوير الأماكن التي تصور بأدوار عالية، فأنا إيجابية في حياتى طوال الوقت".
تحلم "مى" بإخراج أعمال فنية كثيرة
وتحدثت مى عن حلمها قائلة :"نفسى أعمل حاجات كتير، نفسى أخرج أفلام ومسلسلات كثيرة فأنا أحب الحواديت وبميل للأعمال الاجتماعية والرعب ولدى فيلم رعب تأليف أحمد الدهان أبحث له عن منتج وأميل للأعمال الكوميدية وأرى إن أي عمل فنى إذا أخرج بطريقة صحيحة سوف يفيد الكثير من خلال توجيه رسائل مفيدة لهم".
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