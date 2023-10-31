شبه بطلة عيشها بفرحة.. مى مخرجة على كرسى متحرك وتحلم بفيلم لكريم عبد العزيز

MENAFN - Youm7) ترى المخرجة "مى أمجد" أن الكرسى المتحرك ما هو إلا جناحين تحلق بهما أثناء عملها في موقع التصوير، حيث تشعر وهى جالسة بأنها تنتقل بحرية وبسرعة تستطيع أن تسبق به من حولها، فهو صديقها الذى لم يخذلها أبداً منذ أن جلست عليه وهى طفلة تحلم وتحاول أن تحول حلمها لواقع ملموس أمام عينيها، لذلك وجدت أنها تشبه "يسر " "هبة مجدى" بطلة حكاية "عيشها بفرحة " التي تعرض الآن ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب " من تأليف عمرو محمود ياسين ومن بطولة مجموعة من النجوم، في طموحها وسعيها الدائم لتحقيقه على أرض الواقع دون استسلام ليأس أو لظروف.





شاركت كمساعد مخرج بأعمال فنية منها "الباطنية"

تحدثت المخرجة مى أمجد، عن بداية تعلقها بالعمل بمجال الإخراج وعملها بهذا المجال، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" كان حلمى أدرس معهد سينما لكن والدى رفض لخوفه الشديد علي، فاضطررت للالتحاق بكلية الآداب قسم لغة يابانية، وبعد حصولى على الليسانس، درست الإخراج، ثم عملت مساعد مخرج في عدة مسلسلات مثل سوق الخضار والباطنية وفى غمضة عين وفيلم مافيش غير كده، كما أخرجت أفلام قصيرة، وأخرجت إعلانات تجارية، وأخرجت ثلاث مسلسلات في أبو ظبى، والأن لديها فيلم تبحث له عن جهة إنتاج .

المخرجة مى أمجد





الإخراج كان لعبتها المفضلة في طفولتها

تحدثت مى عن أن الإخراج كان لعبتها المفضلة منذ طفولتها، حيث قالت :"منذ طفولتى وأنا أحلم بأن أعمل بمهنة الإخراج، وذلك لإهتمامى بتفاصيل كل شيء حولى، كما أعشق سماع الحواديت حتى كانت لعبتى المفضلة في طفولتى هو تأليف قصة وكنت أوجه أصدقائى للعب الأدوار، كما كل بيت يحمل قصة وكل فرد في هذه الحياة لديه قصته الخاصة به، وهذا مايجذبنى دائماً وأتخيله حتى إنه عندما يحكى لى أي شخص موقف مر به أتخيله وكأنه يحدث أمامى، بالملابس التي كان يرتديها والديكورات ورد فعله أيضاً وهو يحاور الطرف الآخر".

المخرجة مى





تابعت :"حبى للفنان الكبير محمد صبحى، دفعنى لتحقيق حلمى بالعمل بالإخراج، حيث كان يصطحبنى والدى معه وأنا طفلة للمسرح لمشاهدة مسرحيات الفنان الكبير، وتعرفت عليه وأصبح صديق مقرب لأسرتى وكنت أقول له "أنا عايزة أبقى زيك" وكان يرد علي مازحاً:" عايزة تقعدى تزعقى في الناس"، وكان يشجعنى على تحقيق هذا الحلم بدعوتى لمشاهدته أثناء عمله، كمخرج وكان هذا يشجعنى أكثر ويجعلنى أحب هذه المهنة أكثر وأكثر".





وأضافت :"بعد أن أصبحت مساعدة مخرج معروفة في الوسط الفني، قابلنى الفنان الراحل خليل مرسى، في أحد الأعمال الفنية التي كنت أعمل بها، وتذكرنى بأننى حضرت تصوير بعض الأعمال الفنية للفنان محمد صبحى، وأقترح علي بأن يتحدث معه عن أن أشارك في عمله الفني الجديد، فوافقت على أن يتحدث معه في ذلك، وبالفعل تحدث الفنان خليل مع الفنان محمد صبحى في هذا الأمر وأجرى معى الأخير مكالمة هاتفية مليئة بالود وقال لى :" بصى إحنا العلاقة بينا أبوية جداً، ومش هتقدرى تستحملينى في التصوير، لأنى صعب جداً في الشغل، ومش عايزك تكرهينى، خلى علاقتنا كده أحسن"، واحترمت وجهة نظره جداً، ومرت فترة وعرض لى فيلم قصير من إخراجى وتحدث عنه الكثير، وحصل على جوائز بعدة مهرجانات، هاتفنى الفنان محمد صبحى، بود وبروحه الفكاهية المعتادة وبروح أب وقال لى :" بقيتى مخرجة وشاطرة "، سعدت بمكالمته وهو في الحقيقة واحشنى لم أتحدث معه منذ فترة، فهو من الفنانين المفضلين لدى وكان يشجعنى في بداية طريقى ".

مى أثناء عملها بالإخراج





شريف عرفة مثلها الأعلى في الإخراج

تحدثت مى عن مثلها الأعلى بمجال الإخراج فقالت:" المخرج شريف عرفة، هو مثلى الأعلى لأنه أستاذ في هذا المجال، فأنا أعشق كادراته وتكنيكاته وتوجيهاته للممثلين، واختياره للمواضيع التي يخرجها، طبعاً يوجد العديد من المخرجين العظام لكن شريف عرفة مثلى الأعلى".

مى أثناء عملها





تحلم بإخراج عمل للنجم كريم عبد العزيز

وتحدثت مى عن عملين تبحث لهما عن جهة إنتاج حيث قالت :"أنا لدى خلال هذه الفترة فيلمين أحدهما اجتماعى أبحث لهما عن جهة إنتاج، وأتمنى أن يكون بطل الفيلم الاجتماعى النجم كريم عبد العزيز، لأنه في رأيى ممثل شامل ومختلف كما أننى أفضل جميع الممثلين ".

مى أمجد أثناء عملها







أوجه الشبه بينها وبين "يسر" بطلة عيشها بفرحة

وعن أوجه الشبه بينها وبين بطلة حكاية عيشها بفرحة، قالت :"هاتفنى عدد من أصدقائى بالوسط الفني، وقالو لى إن قصة حياتى تعرض في حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاهدت ووجدت الحكاية لطيفة جداً وإيجابى جداً، وهبة مجدى عاملة الدور بطريقة لطيفة، ولكنها ليست قصتى وإنما يوجد شبه بينى وبين بطلة الحكاية وهو إنها تعمل بمجال الإخراج على كرسى متحرك وطموحة وتسعى لتحقيق حلمها".

مى أمجد أثناء عملها





"مى "اثبتت نفسها بين المخرجين

وعن الصعوبات التي تعرضت لها خلال عملها بمجال الإخراج، قالت :"تعرضت لبعض الصعوبات خلال عملى كسيدة مخرجة في بداية الطريق، لكن الأمر أصبح سهل للغاية بعد ذلك واستطعت أن أثبت نفسى في هذا المجال، لأن الأن المرأة أصبحت تعمل في العديد من المجالات واستطاعت أن تثبت نفسها، فالمرأة تهتم بالتفاصيل لذلك أرى إنها تستطيع أن تثبت نفسها بهذا المجال كما أن عدد النساء اللاتى يعملن بهذا المجال ليسوا أعداد كثيرة ولكن استطعن إثبات أنفسهن وإخراج أعمال ناجحة وأصبحت أسمائهن لامعة مثل المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى، من المخرجات المفضلات لدى" .

مى أمجد





عائلتها يدعمونها دائماً

قالت مى :"عائلتى وزوجى يشجعونى دائماً على الاستمرار في عملى بمهنة الإخراج، كانوا يخافون علي في بداية الأمر، لكن عندما لمسوا نجاحى و حبى لهذا المجال، أصبحوا يشجعونى أكثر كما إن زوجى يستحمل مواعيد عملى ".

مى







بداية صداقة مى بالكرسى المتحرك

تحدثت مى عن سبب جلوسها على الكرسى المتحرك حيث قالت :"أصيبت وأنا بعمر عام بضعف في العضلات، واستخدمت الكرسى المتحرك وأنا بعمر خمس سنوات وأنا بحبه جداً، ولم يكن يوماً ما سبب في إعاقتى، حتى في العمل فأننى استطيع تصوير لساعات طويلة بالكرسى دون أن أشعر بالتعب لأننى أحب هذه المهنة، كما إننى استطيع أن أجد حلولاً لتصوير الأماكن التي تصور بأدوار عالية، فأنا إيجابية في حياتى طوال الوقت".





تحلم "مى" بإخراج أعمال فنية كثيرة

وتحدثت مى عن حلمها قائلة :"نفسى أعمل حاجات كتير، نفسى أخرج أفلام ومسلسلات كثيرة فأنا أحب الحواديت وبميل للأعمال الاجتماعية والرعب ولدى فيلم رعب تأليف أحمد الدهان أبحث له عن منتج وأميل للأعمال الكوميدية وأرى إن أي عمل فنى إذا أخرج بطريقة صحيحة سوف يفيد الكثير من خلال توجيه رسائل مفيدة لهم".















