نائب وزير السياحة تشارك فى مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولى

شاركت، اليوم، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة فى مؤتمر "الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" الذى أُقيم، برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية ومشاركة رئاسة مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية وعدد من الوزارات والجهات منها وزارات السياحة والآثار، والدفاع والإنتاج الحربى، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، ومحافظة جنوب سيناء.

كما شارك فى المؤتمر عدد من القيادات الحكومية فى عدد من الدول العربية والأفريقية.

وخلال المؤتمر، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بالإشادة باختيار مدينة شرم الشيخ مدينة السلام لعقد هذا المؤتمر الهام، كما أشادت بما تشهده مدينة شرم الشيخ من تطور حيث أصبحت حاضنة لسياحة المؤتمرات، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، كما أنه جارى إعدادها لاستقبال السياحة الروحانية والاستشفائية.

كما أشارت إلى آخر التطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر وما حققته من نجاح ملحوظ خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن ذلك النجاح يعزو بشكل كبير إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر التى تنتهجها وزارة السياحة والآثار والتى تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وترتكز على عدد من المحاور منها تحسين مناخ الاستثمار السياحى بمصر وذلك لما يمثله الاستثمار السياحى من أهمية فى دعم وتطوير صناعة السياحة.

وأضافت أن الوزارة تحرص على العمل على جذب الاستثمار السياحى وذلك من خلال تسليط الضوء باستمرار على الإمكانيات الهائلة والمقومات الكبيرة التى تمتلكها مصر والتى تتمثل فى المقومات الأساسية من شواطئ وثقافة وترفيه إلى جانب المنتجات الإضافية التى تعكف الدولة والوزارة على تطويرها مثل السياحة الصحية بشقيها الاستشفائية والعلاجية والسياحة الروحانية فى منطقة التجلى الأعظم بسانت كاترين، علاوة على الفرص الاستثمارية فى عدد من المناطق السياحية التى تكفل للمستثمرين فيها النجاح فى تحقيق عائد استثمارى فى المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة ومطار سفنكس، ومدينتى الأقصر وأسوان.

كما أوضحت جهود الدولة فى تقديم كافة التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات فى مختلف المجالات لاسيما السياحة إلى جانب تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة التى تسعى دومًا لتهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار.

وتحدثت أيضًا عن حرص الوزارة على تحقيق الاستدامة فى القطاع السياحى لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونوهت عن فوز قريتين مصريتين فى مبادرة أفضل القرى الريفية السياحية التى أطلقتها منظمة السياحة العالمية ووضع قريتين على قائمة الترقى المؤهلة لتصبح فى المستقبل على هذه القائمة، وهو ما يمثل دعمًا للشباب والمرأة والأٌسر بهذه المناطق عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضافت نائب الوزير أن الوزارة تولى السوق العربى والأفريقى اهتمامًا كبيرًا وتحرص على العمل على جذب حركة سياحية أكبر منهما وهو ما يؤدى بدوره إلى إبراز الإمكانيات الفريدة للمقصد السياحى المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات إليه.

كما تحدثت عن دور الشباب فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بالشباب بشكل كبير، وأن وزارة السياحة والآثار إيمانًا منها بأهمية تفعيل دور الشباب والاستفادة من إمكانياته وطاقاته وقدراته فقد أتاحت له الفرصة من خلال تولى العديد من المناصب فى الوزارة وإسناد المهام له ليتمكن من المشاركة فى اتخاذ القرار، وأشارت أن صناعة السياحة المصرية تعتمد على المهارات الشابة التى تتخرج من الكليات والمعاهد المصرية المتخصصة فى السياحة والفندقة والتى تتسم بمستوى متميز من التعليم والمهنية.

وفى ختام كلمتها، دعت الضيوف المشاركين فى المؤتمر للاستمتاع بإقامتهم فى مصر وبكل مقوماتها الفريدة.



