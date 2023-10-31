جولف مدينتي يحصد جائزة World Golf Awards كأفضل ملعب في مصر وأفريقيا لعام 2023

MENAFN - Youm7) حقق نادي مدينتي للجولف انجازاً كبيراً بحصوله على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الثالث على التوالي ، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2023 ، وذلك حسب تصنيف World Golf Awards ، وهي واحدة من كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم.

وأقامت World

Golf Awards احتفالها هذا العام في 23 أكتوبر 2023 ، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وحضره رواد وشخصيات بارزة في مجال لعبة الجولف من جميع أنحاء العالم. وتسلم جائزتي أفضل نادي جولف في مصر وافريقيا يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى.

وأعرب عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بفوز ملعب جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الثالث على التوالي، وفوزه لأول مرة بجائزة أفضل ملعب جولف في القارة الإفريقية، وأوضح أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجاً لجهود مجموعة طلعت مصطفى في إقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية .

وأشار عمر هشام في هذا الصدد إلى أن ملعب جولف مدينتي تم تصميمه على أعلى مستوى من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، و يديره شركة“ترون” العالمية Troon ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم ، مؤكداً أن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية لرياضة الجولف ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال إستضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وأكد يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى ، أن فوز نادي مدينتي للجولف بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا جاء بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات العالمية خلال الفترة الماضية ، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور" ، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف ، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف“مينا تور”، والتى أقيمت بمشاركة 120 لاعباً من 35 دولة مختلفة، تحت رعاية الاتحادين العربى والمصرى للجولف.

من جانبه أكد اندي ستوكينچر، المدير العام لنادي مدينتي للجولف، أن الفوز بجائزة أفضل ملعب جولف في أفريقيا يعد انجازاً كبيراً يضاف إلى سجل الانجازات لنادي مدينتي للجولف ، إذ يتواجد أكثر من 900 ملعبا للجولف داخل القارة السمراء . وأضاف أن نادي مدينتي للجولف تم ترشيحه في فئة "أفضل نادي في العالم" ، والتي تضم أكبر 17 نادياً للجولف من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد انجاز غير مسبوق على مستوى رياضة الجولف في مصر وأفريقيا .

يشار إلى أن ملاعب جولف مدينتي من أحدث ملاعب الجولف في مصر ، مقامة على مساحة 420 ألف متر مربع، وتضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو احد الملاعب النادرة في مصر المجهزة لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.