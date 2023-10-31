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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-10-2023

10/31/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023.



إيقاف تداول 17 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ومطاحن مصر الوسطى، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأسمنت سيناء، ودلتا للطباعة والتغليف، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وأم بي للهندسة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.



البورصة تخسر 60 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 977.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 5.37%، واستحوذت المؤسسات على 25.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.14%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 184.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 263.9 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1432 نقطة.



وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.90%.



- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 24.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.45%.



- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 9.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.



- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 2.039 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.



- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.20%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 39.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.26%.



- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 46.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14%.



- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.11%.



- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 12.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.82%.



- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.49%.














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