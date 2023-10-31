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هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء مواد البناء

10/31/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.2%، وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 2.9%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%.



وهبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، 1.5%، 1.2%، على التوالي، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.1%، ثم قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع مواد البناء وحيدًا بنسبة 0.1%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 977.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 5.37%، واستحوذت المؤسسات على 25.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.14%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 184.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 263.9 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1432 نقطة.












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