علماء الآثار يكتشفون سكاكين مصنوعة من أسنان القرش عمرها 7000 عام بإندونيسيا

MENAFN - Youm7) كشفت الحفريات في جزيرة سولاويزي الإندونيسية عن قطعتين أثريتين فريدتين يعود تاريخهما إلى حوالي 7000 عام، وهما مكونتان من أسنان سمكة قرش التي كانت تستخدم كشفرات.

هذه الاكتشافات، التي تم نشرها في مجلة Antiquity، هي من أقدم الأدلة الأثرية على مستوى العالم لاستخدام أسنان سمك القرش في الأسلحة المركبة المصنوعة من أجزاء متعددة وكان عمر أقدم شفرات أسنان سمك القرش التي تم العثور عليها قبل هذا الاكتشاف أقل من 5000 عام.

واستخدم علماء الآثا وفقا لموقع لايف ساينس مزيجًا من التحليل العلمي وأبحاث التكاثر التجريبي لتأكيد أن أسنان القرش المعدلة كانت متصلة بمقابض على شكل شفرات وأنه تم استخدامها على الأرجح في الطقوس أو الحرب.

وتم العثور على أسنان قرش النمر في جزيرة سولاويزي الإندونيسية

وجرى استخراج

أسنان القرش أثناء عمليات التنقيب كجزء من برنامج بحث أثري إندونيسي أسترالي مشترك تم العثور على كلتا العينتين في سياقات أثرية منسوبة إلى ثقافة توالي، وهو مجتمع غامض كان يبحث عن الطعام عاش في جنوب غرب سولاويزي منذ حوالي 8000 عام حتى فترة غير معروفة في الماضي القريب.

ووجد الفحص المجهري للأسنان أنها كانت مثبتة بإحكام بمقبض باستخدام خيوط نباتية ومادة تشبه الغراء، وكانت المادة اللاصقة المستخدمة عبارة عن مزيج من المواد المعدنية والنباتية والحيوانية.

وتظهر نفس طريقة لصق شفرات أسنان القرش الحديثة التي تستخدمها الثقافات في جميع أنحاء المحيط الهادئ.

ووجد فحص حواف كل سن أنها كانت تستخدم لثقب اللحم والعظام وقطعها وكشطها ومع ذلك، كان الضرر أكبر بكثير مما قد يحدث لسمكة القرش بشكل طبيعي أثناء التغذية.

وفي حين أن هذه البقايا تشير ظاهريًا إلى أن شعب توالي كان يستخدم سكاكين ذات أسنان سمك القرش كأدوات قطع يومية، إلا أن البيانات الإثنوغرافية (ملاحظات المجتمعات الحديثة)، والبيانات الأثرية والتجريبية تشير إلى خلاف ذلك.

وتشير الدراسات الأثرية إلى أنه عندما لم يتم استخدام أسنان سمك القرش لتزيين جسم الإنسان، فقد تم استخدامها عالميًا تقريبًا من أجل الحروب بما في ذلك طقوس القتال.



