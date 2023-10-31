علماء الآثار يكتشفون سكاكين مصنوعة من أسنان القرش عمرها 7000 عام بإندونيسيا

(MENAFN
- Youm7) كشفت الحفريات في جزيرة سولاويزي الإندونيسية عن قطعتين أثريتين فريدتين يعود تاريخهما إلى حوالي 7000 عام، وهما مكونتان من أسنان سمكة قرش التي كانت تستخدم كشفرات.
هذه الاكتشافات، التي تم نشرها في مجلة Antiquity، هي من أقدم الأدلة الأثرية على مستوى العالم لاستخدام أسنان سمك القرش في الأسلحة المركبة المصنوعة من أجزاء متعددة وكان عمر أقدم شفرات أسنان سمك القرش التي تم العثور عليها قبل هذا الاكتشاف أقل من 5000 عام.
واستخدم علماء الآثا وفقا لموقع لايف ساينس مزيجًا من التحليل العلمي وأبحاث التكاثر التجريبي لتأكيد أن أسنان القرش المعدلة كانت متصلة بمقابض على شكل شفرات وأنه تم استخدامها على الأرجح في الطقوس أو الحرب.
وتم العثور على أسنان قرش النمر في جزيرة سولاويزي الإندونيسية
وجرى استخراج
أسنان القرش أثناء عمليات التنقيب كجزء من برنامج بحث أثري إندونيسي أسترالي مشترك تم العثور على كلتا العينتين في سياقات أثرية منسوبة إلى ثقافة توالي، وهو مجتمع غامض كان يبحث عن الطعام عاش في جنوب غرب سولاويزي منذ حوالي 8000 عام حتى فترة غير معروفة في الماضي القريب.
ووجد الفحص المجهري للأسنان أنها كانت مثبتة بإحكام بمقبض باستخدام خيوط نباتية ومادة تشبه الغراء، وكانت المادة اللاصقة المستخدمة عبارة عن مزيج من المواد المعدنية والنباتية والحيوانية.
وتظهر نفس طريقة لصق شفرات أسنان القرش الحديثة التي تستخدمها الثقافات في جميع أنحاء المحيط الهادئ.
ووجد فحص حواف كل سن أنها كانت تستخدم لثقب اللحم والعظام وقطعها وكشطها ومع ذلك، كان الضرر أكبر بكثير مما قد يحدث لسمكة القرش بشكل طبيعي أثناء التغذية.
وفي حين أن هذه البقايا تشير ظاهريًا إلى أن شعب توالي كان يستخدم سكاكين ذات أسنان سمك القرش كأدوات قطع يومية، إلا أن البيانات الإثنوغرافية (ملاحظات المجتمعات الحديثة)، والبيانات الأثرية والتجريبية تشير إلى خلاف ذلك.
وتشير الدراسات الأثرية إلى أنه عندما لم يتم استخدام أسنان سمك القرش لتزيين جسم الإنسان، فقد تم استخدامها عالميًا تقريبًا من أجل الحروب بما في ذلك طقوس القتال.
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