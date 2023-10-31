جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للترجمة تغلق باب الترشيح لدورتها الـ 11

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة عن إغلاق باب الترشيح للجائزة في دورتها الحادية عشرة،( 2022-2023م)
كما أعلنت عن انطلاق مراحل التقييم والتحكيم للأعمال المتنافسة على نيل الجائزة في فروعها الستة.
وكانت الجائزة قد فتحت المجال للترشيح للدورة الحادية عشرة للمترجمين من الأفراد ودور النشر والمؤسسات العلمية والبحثية في أكتوبر من العام 2022م وذلك للتقدم في ستة مجالات تتضمن:
1. جائزة التَّرجمة لجهود المؤسسات والهيئات.
2. جائزة التَّرجمة لجهود الأفراد.
3. جائزة التَّرجمة في العلوم الإنسانيَّة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربيَّة.
4. جائزة التَّرجمة في العلوم الإنسانيَّة من اللغة العربيَّة إلى اللغات الأخرى.
5. جائزة التَّرجمة في العلوم الطبيعيَّة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربيَّة.
6. جائزة التَّرجمة في العلوم الطبيعيَّة من اللغة العربيَّة إلى اللغات الأخرى.
جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة هي جائزة تقديرية عالمية تمنح للأعمال المميزة والجهود البارزة في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها،
وتشكل أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثقافية، وتسعى إلى تفعيل حركة الترجمة ما بين اللغة العربية واللغات العالمية في مختلف مجالات المعرفة الأدبية واللغوية والعلمية والثقافية بوجه عام، كما تعمل على الإسهام في تجسير التواصل المعرفي والحوار الثقافي البنّاء بين أبناء الثقافة العربية وأبناء الثقافات والشعوب الأخرى، وبما يعكس رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتأسست جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في أكتوبر 2006م وقد عقدت دوراتها العشر السابقة في عدد من عواصم العربية والعالمية وهي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين، والقاهرة، وقد شاركت في مختلف دوراتها 60 دولة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الأعمال المرشحة فيها حتى دورتها العاشرة أكثر من 1500، مترجمة إلى 41 لغة، وفاز بها 123 فائزًا.
ويشكل دعم المترجمين في أنحاء العالم هدفا استراتيجيا من أهداف الجائزة وذلك من خلال تكريم الأعمال و الأفراد والمؤسسات ذات الجهود البارزة في الترجمة و تنشيط حركة الترجمة بين اللغات وتعزيز التواصل الحضاري
والإنساني والفكري بين مختلف الثقافات .
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